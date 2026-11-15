Разведка США оценила ракетный арсенал Ирана в 1500–2500 ракет. Россия помогла Тегерану повысить эффективность ударов — WSJ

Американская разведка оценивает ракетный арсенал Ирана в 1500–2500 ракет, несмотря на удары США и Израиля по иранским военным объектам. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Тегеран продолжает восстанавливать запасы ракет, а также повысил эффективность атак на цели на Ближнем Востоке, в том числе благодаря разведывательным данным, которые ему предоставляют союзники, включая Россию.

Собеседники WSJ подчеркивают, что американская разведка оценивает достоверность собственных подсчетов как низкую: определить точное количество ракет, находящихся на складах или готовых к пуску, сложно. Израильские военные, в свою очередь, считают, что Иран располагает более чем 1500 баллистическими ракетами. По словам американских чиновников, несмотря на повреждения предприятий по производству ракет, Иран продолжает пополнять арсенал за счет ранее накопленных комплектующих, хотя и медленнее, чем до войны.

Ирану также удалось восстановить доступ к части подземных хранилищ ракет, входы в которые были обрушены в результате американских и израильских ударов. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. По словам одного из израильских чиновников, сами ракеты, находившиеся под землей, скорее всего, уцелели. Как отмечает бывшая заместительница помощника министра обороны США по вопросам Ближнего Востока Симона Лидин, даже нижняя граница оценки американской разведки означает, что Иран восстановил более половины своего довоенного ракетного арсенала.

Кроме того, как пишет WSJ, Иран смог повысить эффективность атак благодаря более качественным разведданным и данным для наведения, в том числе полученным от России, а также за счет изменения тактики — например, одновременного применения ракет и беспилотников. В результате иранских ударов по американским военным объектам, радарам и системам раннего предупреждения значительную часть американской военной техники перебросили в Израиль, который считается более безопасным, рассказали газете американские и израильские чиновники.

Новые оценки американской разведки противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа и представителей его администрации о разгроме военного потенциала Ирана. По словам источников WSJ, восстановление иранского ракетного арсенала стало одним из факторов, которые администрация Трампа учитывает при обсуждении возможного возобновления ударов совместно с Израилем. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступает за продолжение военной операции, тогда как союзники США в Персидском заливе опасаются новых ответных атак Ирана.

Трамп пока предпочитает оказывать на Тегеран экономическое давление с помощью морской блокады и санкций. При этом 11 ноября, выступая по случаю Дня ветеранов, президент США заявил, что Вашингтону нужна полная победа над Ираном, а не победа на 93%. Днем ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что оборонно-промышленная база Ирана уничтожена, как и более 80% его ядерно-промышленной инфраструктуры.

О том, что Россия передает Ирану разведданные для ударов по американским военным, еще в марте сообщала The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. В апреле Reuters со ссылкой на украинскую разведку писало, что Россия предоставляла Ирану спутниковые снимки военных баз, аэропортов и нефтяных месторождений на Ближнем Востоке. Источники агентства в западных военных кругах и в сфере безопасности региона также подтвердили передачу снимков Тегерану.

В октябре Associated Press сообщало, что Россия помогает с помощью спутниковой разведки наводить удары по Саудовской Аравии также йеменским хуситам и поддерживаемым Ираном иракским группировкам. По словам собеседников агентства, российские разведданные анализировали и передавали союзникам иранские советники. В частности, российские спутники помогли Ирану при нанесении ударов по американской авиабазе Принц Султан и подразделению ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде.