В Венгрии изъяли почти $20 млн наличных в ходе расследования дела против экс-министра правительства Орбана. Часть денег была закопана в лесу

Во время обысков в рамках уголовного дела против депутата парламента Венгрии, экс-министра национального развития в правительстве Виктора Орбана — Миклоша Шестака — изъяли наличные на сумму почти $20 млн. Об этом сообщает Национальное управление по возврату и защите государственного имущества республики (NVVH). Часть денег была спрятана в лесу.

Управление 12 и 13 ноября провело скоординированные обыски сразу в нескольких местах Венгрии — в Будапеште, Пеште, Бекеше и Нограде — в рамках уголовного дела против Шестака. В ходе обысков была обнаружена сумма в 5 млрд форинтов, €2,6 млн и $1,2 млн. Общая сумма найденной налички составила около $19,5 млн. В сообщении ведомства говорится:

«В ходе обысков следователи обнаружили крупную сумму наличных денег, закопанных в лесах, спрятанных в сельскохозяйственных и складских помещениях, жилых домах, а также хранившихся в сейфе с ценными вещами в потайном месте».

Сотрудники NVVH передали найденные средства в Государственное казначейство Венгрии. Министр финансов Венгрии Андраш Карман заявил:

«После передачи денег 12 сотрудникам казначейства потребовалось восемь часов, чтобы пересчитать их с помощью пяти счетных машин».

Как отмечает газета The Guardian, Шестак занимал пост министра национального развития Венгрии в 2014—2018 годах. Его обвиняют в получении взяток в рамках коррупционной схемы, связанной с государственной транспортной компанией. По версии следствия, схема предусматривала закупку подержанных автобусов по завышенным ценам.

По ходатайству NVVH Шестак был задержан решением суда 30 сентября. Позднее, 28 октября, суд продлил срок содержания под стражей экс-министра до 30 января 2027 года. Перед этим он лишился депутатской неприкосновенности.

Ранее, 9 ноября, сообщалось о задержании брата бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана — Арона Орбана. Его подозревают в торговле людьми.