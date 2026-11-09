Брата экс-премьера Венгрии Орбана задержали по делу о торговле людьми

Брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Арон Орбан, задержан по делу о торговле людьми. Об этом сообщил в своем Facebook венгерский премьер Петер Мадяр. Расследование ведут Национальное агентство по возвращению активов (NVVH) и Национальное бюро расследований (KR NNI).

Задержание брата подтвердил в Twitter и сам Орбан: «Это политическая охота на ведьм... Цель этой грязной политической игры — устранение оппонентов и создание однопартийного государства. Я — настоящая цель. Моего младшего брата просто используют, чтобы добраться до меня».

Ранее венгерское издание Telex сообщило, что утром 9 ноября в здании, связанном с компанией Арона Орбана, прошел обыск. На сайте полиции Венгрии (KR NNI входит в структуру полиции) сообщается, что по делу о торговле людьми проведены обыски и аресты по нескольким адресам в Будапеште и области Пешт. Имена задержанных в сообщении не называются.

По данным Telex, после апрельских выборов, в результате которых Виктор Орбан и его партия потеряли власть, был арестован предполагаемый сообщник Арона Орбана, но его недавно отпустили. Издание также выяснило, что по этому делу был допрошен вьетнамский переводчик, проживающий в Будапеште, а также сопровождавший Орбана-младшего на деловой встрече. По данным Telex, эти люди имели отношение к бизнесу по торговле визами.