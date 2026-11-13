В российских регионах сокращают бюджетников. Под увольнение попадают санитарки, педагоги и тренеры

В сентябре Минфин оценивал совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам 2026 года в 1,3 трлн рублей. Это более чем вчетверо выше первоначального прогноза в 300 млрд рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета.

Экономист Николай Кульбака в разговоре с The Insider назвал дефицит региональных бюджетов главной причиной сокращений. По его словам, раньше нехватку денег можно было покрыть федеральными трансфертами, а теперь такой возможности нет. Нынешние сокращения также накладываются на уже шедший как минимум в прошлом году процесс объединения и реорганизации бюджетных учреждений. «Вероятнее всего, что в этот раз сокращения начали затрагивать уже в некоторых случаях базовый персонал бюджетных организаций», — считает экономист.

Кто будет чистить подъезд для скорой помощи?

В Пудожской районной больнице в Карелии сокращают 16 человек. В ее сельских медпунктах санитарки также убирают помещения, чистят снег и топят печи. Местный депутат Галина Щербакова опасается, что после сокращений фельдшерам придется самим расчищать подъезды для скорой и водовозки, а после приема пациентов еще и мыть помещения. «Полный абсурд, насколько этого фельдшера хватит?» — сказала она. Власти заявили, что численность штата должна соответствовать выделенному финансированию. Об увольнениях младшего медперсонала жители также пишут в Сортавальском районе и Лахденпохской больнице.

В Архангельской области закрывают детдом

В деревне Рембуево Архангельской области закрывают детдом «Радуга». Под сокращение попадут 28 сотрудников. Местные жители собирали подписи против закрытия: по их словам, воспитанники центра составляли около половины учеников деревенской школы.

Зампред областного правительства Игорь Скубенко заявил, что перепрофилировать детдом невозможно «из-за удаленности территории и финансовой нагрузки». В области также ликвидируют Ракуло-Когшеньгский и Низовский детские дома. Власти объясняют закрытие сразу трех детдомов низкой загрузкой. Сколько всего сотрудников и детей это затронет, неизвестно.

Роддом прекращает прием рожениц, сотрудники боятся увольнений

Сотрудники красноярского роддома № 4 заявили, что их вынуждают увольняться по собственному желанию. Главврач Наталья Груздева это отрицает. О жалобах 11 ноября сообщил НГС24, а 12 ноября об этом написало FortisVita.

Кроме того, по словам операционной сестры Светланы Коняевой, с 1 декабря роддом перестанет принимать рожениц. Она также добавила, что тех, кто останется, собираются перевести на дневной график. Доплат за ночные смены и стимулирующих выплат у них больше не будет. «Места нам пока нигде не предлагают», — сказала она НГС24.

Краевой Минздрав причиной закрытия роддомов называл спад рождаемости. По данным ведомства, их мощности превышают необходимую норму. Роддом № 4 присоединяют к краевому центру охраны материнства и детства. А в здании роддома, по плану Минздрава, продолжит работать женская консультация.

Детей стало меньше. В школах и детсадах сокращают ставки

В Спасске-Дальнем Приморского края родители пожаловались на сокращения в школах и детсадах. По их словам, под увольнение попали логопеды, учителя музыки и физкультуры. Одна из жительниц рассказала Vladivostok1.ru, что семьи заранее не предупредили.

В мэрии объяснили, что деньги выделяют из расчета «на каждого ребенка», а детей стало меньше. Администрация утверждает, что пытается уложиться в фонд оплаты труда на 2027 год и обещает сохранить работу наиболее квалифицированным логопедам, психологам и другим узким специалистам.

Тренеров сокращают, а отделение бальных танцев закрывают

В Заречном Пензенской области федерация каратэ сообщила о сокращении тренерских ставок в спортшколе олимпийского резерва. Решение закрыть отделение бальных танцев председатель местного спорткомитета Константин Токарев объяснил тем, что около 70% воспитанников приезжают из других городов. «Наши с вами налоги тратятся на иногородних детей», — сказал он. По его подсчетам, без отделения останется 21 танцор из самого Заречного.

Расходы на войну и рост безработицы

Значительная часть расходов регионов уходит на выплаты по военным контрактам, объясняет экономист Николай Кульбака. Одновременно на фоне замедления экономики сокращаются доходы, а после повышения налогов, по его оценке, бо́льшая доля сборов достается федеральному центру.

Кульбака также допускает рост безработицы в населенных пунктах, где государство остается основным работодателем: