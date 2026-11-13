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Международный уголовный суд прекратил расследование преступлений американской армии в Афганистане. Ранее США ввели санкции против МУС

The Insider
Фото: AP Photo

Фото: AP Photo

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге принял решение прекратить часть расследования преступлений в Афганистане, в рамках которого изучались в том числе предполагаемые военные преступления американских военнослужащих. Об этом 13 ноября сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы. Суд также прекратил расследование преступлений афганского подразделения «Исламского государства» (ИГИЛ) — «Вилаят Хорасан». Прокуратура МУС уже обжаловала это решение.

Теперь расследование будет сосредоточено исключительно на преступлениях, предположительно, совершенных движением «Талибан» с момента его возвращения к власти в Афганистане в 2021 году. Расследование действий американских военных фактически не велось с 2021 года, однако до сих пор формально оставалось открытым. Судьи объяснили решение о прекращении расследования тем, что прокуратура не смогла доказать возможность его эффективного ведения за рамками дела против талибов.

В 2026 году судьи обязали прокуратуру МУС разделить расследование ситуации в Афганистане на два отдельных производства. Одно касалось действий талибов после захвата власти, другое — первоначального расследования, в рамках которого изучались преступления американских военнослужащих, а впоследствии основное внимание уделялось деятельности «Вилаята Хорасан».

Решение принято на фоне санкций, которые США ввели против МУС. Вашингтон обосновывал введение ограничений несогласием с выдачей ордеров на арест израильских чиновников и расследованием действий американских военнослужащих в Афганистане.

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Публикация:«Международный уголовный суд прекратил расследование преступлений американской армии в Афганистане. Ранее США ввели санкции против МУС»

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