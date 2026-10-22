Международный уголовный суд получил премию Сахарова «За свободу мысли». Ранее США ввели санкции против МУС для «защиты американцев»

Международный уголовный суд (МУС) и его сотрудники получили премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», сообщается в пресс-релизе Европейского парламента. «Европейский союз основан на уважении многостороннего сотрудничества и международных институтов. Эта премия признаёт важную работу суда по защите международного права и правосудия», – заявила председатель Европарламента Роберта Метсола на пленарном заседании в Страсбурге 22 октября.

Глава МУС Томоко Аканэ поблагодарила европейский институт за присуждение премии, отметив «беспрецедентные вызовы» работе суда, в том числе «санкции, направленные на препятствование выполнению судом своих судебных функций». По ее словам, премия Сахарова «приобретает особое значение, подтверждая важность независимых судебных институтов и работы тех, кто отстаивает международное право». «Нет мира без правосудия — и безопасности без закона», — добавила Аканэ.

Церемония вручения награды за 2026 год состоится 16 декабря в Страсбурге.

9 октября США ввели санкции против МУС, объяснив это «защитой своего суверенитета и своих граждан от угрозы со стороны Международного уголовного суда». «Президент Трамп никогда не позволит Международному уголовному суду преследовать американцев. Именно поэтому сегодня Соединенные Штаты вводят санкции против МУС. Мы запретим любые сделки с этим нелегальным судом, лишим его ресурсов и подорвем его способность функционировать», — заявил глава Госдепартамента Марко Рубио.

Профессор Гарвардской школы права Алекс Уайтинг в разговоре с The Insider отмечал, что санкции против МУС впервые направлены на суд как учреждение и могут нарушить его финансовую и технологическую инфраструктуру, однако масштаб последствий будет зависеть от эффективности подготовительных мер. Ранее США вводили персональные санкции в отношении судей и прокуроров МУС, включая саму Томоко Аканэ.

МУС со штаб-квартирой в Гааге был создан в 2002 году. Он расследует и преследует в судебном порядке лиц, подозреваемых в геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии в пределах своей юрисдикции. Суд и его сотрудников на премию Сахарова выдвинула группа социалистов и демократов в Европарламенте. Среди финалистов также были лидер танзанийской оппозиции Тунду Лиссу и иранские активистки, сестры Таране и Ромина Рахими.

Лиссу с 2025 года находится в заключении в Танзании, он возглавляет оппозиционную партию «За демократию и прогресс» (Chadema). Лиссу грозит смертная казнь по обвинению в государственной измене. Его номинировала «Европейская народная партия» и «фракция Европейских консерваторов и реформистов». Cестры Рахими были номинированы как представительницы народных протестов в Иране в этом году – их кандидатуры предложила партия «Патриоты за Европу».

Премия Сахарова названа в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Европарламент вручает ее с 1988 года за вклад в защиту прав человека и основных свобод.