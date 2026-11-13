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Ирак начал вывозить нефть по земле бензовозами через Сирию в обход Ормузского пролива — Reuters

The Insider
Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Ирак из-за перебоев судоходства в Ормузском проливе возобновил экспорт нефти по сухопутному маршруту через Сирию, которым почти не пользовались десятилетиями. Сотни бензовозов выстраиваются в очередь у хранилища под Басрой, чтобы везти сырье через пустыню в сирийский порт Банияс на Средиземном море, пишет Reuters. По словам собеседников агентства, маршрут снова стал привлекательным, несмотря на дорогую перевозку, поскольку многолетний конфликт в Сирии завершился.

С октября иракскую нефть в Банияс возит катарский энергетический холдинг UCC Holding, рассказал гендиректор государственной Basra Oil Company Бассем Абдул Карим. По его словам, по контракту с госкомпанией-экспортером SOMO холдинг вывозит от 120 до 150 тысяч баррелей в сутки, а объемы зависят от числа свободных грузовиков.

Источник, знакомый с условиями сделки, сообщил, что у UCC 6 тысяч грузовиков и компания расширяет парк до 10 тысяч. Один из водителей, Исхак Мохаммед, рассказал:

«Мы загружаем нефть из хранилища Туба и везем ее в Банияс. Дорога туда и обратно занимает до пяти дней».

С 26 октября, когда сделка вступила в силу, UCC вывез около 1,6 млн баррелей. Согласно документу, который видел Reuters, за три месяца с 14 октября холдинг планирует загрузить от 5 млн до 14 млн баррелей тяжелой нефти со скидкой $38 за баррель. На перевозку через Сирию UCC получает около $12 за баррель. Из Банияса нефть идет танкерами на средиземноморские НПЗ, в том числе в Греции, Италии и Турции.

12 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не нужна сделка с Ираном, поскольку у США «есть их пролив». За два дня до этого советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сказал, что Тегеран ждет ответа на семь условий возобновления переговоров и открытия Ормузского пролива, включая снятие санкций и выплату репараций. Судоходство в проливе затруднено с начала войны, которую США и Израиль начали против Ирана 28 февраля.

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Публикация:«Ирак начал вывозить нефть по земле бензовозами через Сирию в обход Ормузского пролива — Reuters»

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