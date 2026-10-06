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Китайские частные НПЗ переходят на иракскую нефть из-за американской блокады Ирана. Российская ESPO для них слишком дорогая — Bloomberg

The Insider
Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Независимые нефтеперерабатывающие заводы Китая начали закупать иракскую нефть, поскольку американская блокада перекрыла поставки из Ирана, их главного поставщика, пишет Bloomberg. По данным трейдеров, частные компании, включая небольшие НПЗ провинции Шаньдун, купили сорта Basrah Heavy и Basrah Medium с поставкой в ноябре, заплатив до $18 за баррель сверх цены Brent. Российская ESPO обходится еще дороже — почти на $30 выше Brent, к тому же бо́льшую часть российской нефти забирают государственные НПЗ.

У побережья Ирана застряли не менее 50 танкеров, большинство из них — с иранской нефтью. Блокадой Вашингтон пытается вынудить Тегеран закончить семимесячную войну на выгодных для США условиях. Запасы на некоторых заводах Шаньдуна могут иссякнуть уже к концу октября, предупредила старший аналитик Kpler Муюй Сюй. Она отметила:

«Чтобы избежать остановки или значительного снижения загрузки, заводам нужно как можно скорее найти альтернативные поставки».

Обычно частные НПЗ избегают высокосернистой Basrah, предпочитая более дешевую иранскую нефть и российскую ESPO с Дальнего Востока, богатую дизельными фракциями. Однако сейчас ESPO продается с премией почти $30 за баррель к Brent. По словам Муюй Сюй, частные заводы очень чувствительны к цене, а Basrah теперь дешевле российского сорта.

Иракская нефть становится доступнее и потому, что производители Персидского залива наращивают поставки через Ормузский пролив. Они увеличивают скидки, чтобы удержать долю рынка после того, как Saudi Aramco снизила цену на свой основной сорт для Азии. До войны Китай ввозил более 1 млн баррелей иранской нефти в сутки, главными покупателями были частные НПЗ — их привлекали большие скидки на подсанкционное сырье.

Накануне гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что война США с Ираном сократила поставки нефти из региона Персидского залива почти на 3 млрд баррелей — примерно вдвое по сравнению с объемом, который в обычных условиях прошел бы через Ормузский пролив. По его словам, на восстановление мировых запасов уйдет до двух лет, но только если пролив полностью откроют.

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Публикация:«Китайские частные НПЗ переходят на иракскую нефть из-за американской блокады Ирана. Российская ESPO для них слишком дорогая — Bloomberg»

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