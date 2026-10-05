Война США с Ираном привела к истощению мировых запасов нефти, на их восстановление уйдет два года — генеральный директор Saudi Aramco

Мировые запасы нефти находятся на опасно низком уровне, а война США с Ираном привела к сокращению поставок нефти из региона Персидского почти на 3 млрд баррелей, вдвое сократив объемы, которые могли бы пройти через Ормузский пролив в обычных обстоятельствах. Об этом заявил генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер, сообщило агентство Reuters. По его словам, восстановление истощенных войной запасов нефти займет до двух лет, однако для этого необходимо полноценное открытие Ормузского пролива.

По словам Нассера, война США с Ираном, длящаяся с февраля 2026 года, привела к сокращению поставок нефти из региона Персидского залива почти на 3 млрд баррелей. Речь идет примерно о половине объема сырой нефти и нефтепродуктов, которые прошли бы через Ормузский пролив в обычных условиях. Он отметил, что до тех пор, пока Ормузский пролив не будет открыт полностью, давление на нефтяной рынок будет усиливаться, а высвобождение нефти из стратегических запасов лишь даст время, но не устранит дефицит топлива.

Кроме того, гендиректор Saudi Aramco пояснил, что сейчас в мире осталось менее 6 млрд баррелей коммерческих запасов, однако бóльшая их часть фактически недоступна для оперативного использования. Поэтому те баррели, которые были выпущены на рынок из резервов, стали «последним крупным инструментом, оставшимся в распоряжении» нефтяных компаний. Амин Нассер отметил:

«Система уже испытывает серьезное напряжение. А поскольку у мира практически не осталось других возможностей для манёвра, запас прочности системы мировых поставок опасно мал».

Он также подчеркнул, что современные технологии, включая спутниковые снимки и сервисы отслеживания движения судов, «всё чаще превращаются в оружие против инфраструктуры и танкеров». Они, по его мнению, позволяют Ирану наносить удары по судам, проходящим через Ормузский пролив, а его прокси в Йемене и Ираке — атаковать трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы и порты Aramco.

Нассер заявил, что на восполнение нефтяных запасов, истощенных войной США с Ираном, уйдет до двух лет. Однако для этого необходимо, чтобы ситуация нормализовалась уже сегодня. Гендиректор Saudi Aramco добавил, что компания изучает дополнительные маршруты экспорта саудовской нефти, а также рассматривает возможность создания нефтехранилищ за рубежом.