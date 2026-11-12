Сделка с Ираном больше не нужна США — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не нужна сделка с Ираном. «Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!» — написал он в Truth Social, имея в виду Ормузский пролив. О каких именно средствах идет речь, Трамп не уточнил.

В том же посте Трамп сообщил, что попросил вице-президента Джей Ди Вэнса полностью сосредоточиться на борьбе с коррупцией и преступностью в городах и штатах под управлением демократов. Он назвал Миннесоту, Калифорнию и Иллинойс «катастрофой в плане коррупции» и заявил, что ежемесячно там похищаются миллиарды долларов. По утверждению Трампа, пресечение этих преступлений позволило бы быстро сбалансировать федеральный бюджет. Доказательств своих обвинений в публикации он не привел.

Заявление прозвучало на фоне попыток возобновить переговоры с Тегераном. По данным The Wall Street Journal, в последние дни Трамп уполномочил Вэнса вести переговоры, а вице-президент рассматривал возможность личной встречи с высокопоставленным иранским представителем. Подготовка оставалась на предварительной стадии. Ранее, 4 ноября, Вэнс назвал войну с Ираном причиной поражения республиканцев на промежуточных выборах, по итогам которых демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса.

При этом 10 ноября советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что переговоры с Вашингтоном не ведутся: Тегеран ожидает ответа на свои семь условий возобновления диалога и открытия Ормузского пролива. Среди требований Ирана — снятие американских санкций, разблокирование замороженных активов и выплата военных репараций. США, в свою очередь, настаивают на обсуждении иранской ядерной программы уже на начальном этапе переговоров.

Ранее иранский Совет экспертов призвал руководство страны рассмотреть выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пересмотреть оборонную доктрину.