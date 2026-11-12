Совет экспертов Ирана заявил о рассмотрении выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотре оборонной доктрины страны

Иранский Совет экспертов призвал руководство страны рассмотреть выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и пересмотреть оборонную доктрину. Соответствующее заявление совет опубликовал 12 ноября, его распространило агентство ISNA.

Авторы документа считают, что постоянные угрозы «врага-агрессора», прежде всего ядерной отрасли Ирана, доказывают, что на профильные международные организации надеяться нельзя. В заявлении говорится:

«Рассмотрение вопроса о выходе из ДНЯО, пересмотр оборонной доктрины страны и обеспечение сдерживания стали неизбежной необходимостью и превратились во всенародное и национальное требование».

Совет выразил надежду, что чиновники прислушаются к этому призыву, опираясь на «мудрые указания» верховного лидера Моджтабы Хаменеи. Если противники Ирана снова нападут на страну, их ждет «немедленный и действенный ответ» без географических ограничений, говорится в документе. МИД, по мнению совета, должен донести эту позицию до всех, особенно до соседних государств, а присутствие в регионе иностранных сил авторы назвали главной причиной нестабильности.

Кроме того, в заявлении совет поблагодарил иранцев за восемь месяцев участия в уличных акциях, предложил создать «штаб военной экономики» под надзором аппарата верховного лидера, потребовал жестче следить за соблюдением норм о хиджабе и осудил приговоры, которые суды «некоторых стран региона» вынесли духовенству.

В начале ноября газета The New York Times писала, что всё больше иранских священнослужителей и чиновников требуют отказаться от обязательства не создавать ядерное оружие. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохсен Резаи тогда подтвердил, что руководство обсуждает, сохранять ли довоенную доктрину в случае новой войны, но новые решения пока не приняты. Президент Масуд Пезешкиан и экс-президент Хасан Рухани, по данным газеты, по-прежнему поддерживают мирную ядерную доктрину.