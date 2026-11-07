США пообещали до $20 млн и переезд в Америку за сведения о ядерной программе Ирана, в том числе об иранских ученых

Программа Госдепартамента США Rewards for Justice предлагает до $20 млн и возможное переселение за информацию о ядерной программе Ирана. Объявление об этом опубликовано на сайте программы.

Американские власти интересуют сведения об иранских ядерных объектах, оборудовании и связанных с программой людях, в частности о представителях научного сообщества. Вознаграждение также положено за данные о перемещении перечисленных объектов и персон.

В обосновании Госдеп ссылается на Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). В 2025 году агентство сообщило, что Иран обогащает уран до 60%, а от этого уровня до 90%, необходимых для ядерного оружия, остается небольшой технический шаг. Как подчеркивает американское ведомство, Иран — единственное государство без ядерного оружия, которое производит уран такой степени обогащения. По оценкам экспертов, после дообогащения накопленного количества может хватить на несколько ядерных зарядов.

Кроме того, как отмечается в заявлении, поскольку «режим не выполняет обязательства по гарантиям МАГАТЭ», агентство «утратило непрерывность знаний» о производстве и запасах ключевых компонентов ядерной программы, таких как центрифуги.

The Times, в свою очередь, сегодня написала, что власти Ирана раздают таблетки йода жителям районов вблизи ядерных объектов, опасаясь удара США.