Иран раздает йод в таблетках жителям районов, где расположены ядерные объекты, опасаясь ядерного удара США — The Times

Власти Ирана раздают таблетки йода жителям районов вблизи ядерных объектов и готовят население к возможной радиационной аварии на фоне опасений, что США нанесут ядерный удар. Об этом пишет The Times со ссылкой на неназванного сотрудника иранского Минздрава. По его словам, во время каждой войны препарат распространяют в радиусе 2–3 км от ядерных объектов. Когда началась нынешняя раздача и какие объекты она охватывает, газета не уточняет.

Собеседник издания объяснил меры предосторожности недоверием к американскому президенту. Он сказал:

«Трампу больше нельзя доверять. Он может пойти до конца».

The Sun, в свою очередь, сообщает, что иранские власти распространили видеоинструкцию на случай удара по укрепленному подземному комплексу в горе Пикакс (Кирка, Кух-е Коланг) рядом с Натанзом. Жителям советуют укрыться в помещении, не выходить наружу и ждать новостей. В ролике говорится, что удар может выбросить в атмосферу радиоактивный грунт и породу, а ветер разнесет пыль на большие расстояния. У тех, кто живет ближе всего к объекту, на укрытие может остаться лишь 10–15 минут.

Раздачу йода иранские власти проводили и раньше. В апреле агентство Fars сообщало, что раздачу начали вокруг АЭС в Бушере еще перед 12-дневной войной в июне 2025 года, всего там распространили 180 тысяч таблеток. При этом чиновники предупреждают, что принимать препарат без указаний медиков нельзя. Сама раздача не означает, что произошел выброс радиации или что удар США уже санкционирован.

8 октября Трамп пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября, сообщало Reuters. В тот же день президент США пообещал считать врагами Америки всех, кто вместо предложенного им термина «суперинтеллект» продолжает использовать термин «искусственный интеллект».