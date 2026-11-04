Лидер демократов в Сенате США пообещал использовать избранное большинство, чтобы ограничить возможности Трампа вести войну с Ираном

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер пообещал, что в следующем году, когда его партия получит большинство в верхней палате, демократы закончат войну в Иране с помощью права Конгресса распоряжаться бюджетом, передает CNN. Об этом он заявил на пресс-конференции в Капитолии на следующий день после победы демократов на выборах в Сенат. По словам Шумера, к усилиям по прекращению войны уже присоединились некоторые республиканцы.

Он сказал:

«Американцы понятия не имеют, за что мы воюем в Иране. Он так этого и не объяснил, его мнение меняется каждый день и каждую минуту».

Шумер назвал итоги выборов, по которым у демократов пока 54 места против 44 у республиканцев (ещё в двух штатах результаты не определены), переустройством Сената, какого не было целое поколение. При этом он признал, что многие голосовавшие за демократов настроены скептически, и партии предстоит доказать, что она займётся высокими ценами и коррупцией в стране. Шумер пообещал инициировать расследования, обращаться в суд и опутывать Трампа «законодательной колючей проволокой» всякий раз, когда тот пойдёт против воли американцев или закона.

По словам Шумера, с Трампом он пока не разговаривал, но CNN он рассказал о звонке от лидера республиканцев в Сенате Джона Туна. Шумер не ответил, отменят ли демократы филибастер — процедуру, позволяющую меньшинству блокировать законопроекты, — и считают ли они итоги выборов основанием для импичмента министра обороны Пита Хегсета. На вопрос, почему часть новых сенаторов-демократов отказывается поддерживать его кандидатуру, Шумер ответил, что дело не в нём, и выразил уверенность, что его переизберут лидером большинства.

По итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы получили большинство в обеих палатах Конгресса. Партия победила в том числе в Техасе и Канзасе, где десятилетиями выигрывали республиканцы. Трамп объяснил поражение однопартийцев тем, что сам не участвовал в выборах.