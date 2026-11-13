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Новости

Проект Amazon соберет данные почти обо всех товарах в мире, чтобы покупатели не уходили к Google и ИИ-агентам — Reuters

The Insider
Фото: Jeramey Lende / Shutterstock.com

Фото: Jeramey Lende / Shutterstock.com

Amazon разрабатывает проект World Product Graph. Компания хочет собрать данные практически обо всех товарах, которые продаются в мире, в том числе о тех, что на самой площадке не представлены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ компании и осведомленные источники. Задача проекта состоит в том, чтобы покупателям не приходилось уходить с сайта, чтобы изучить товары.

Часть данных будут постоянно передавать сами бренды и ритейлеры, другую часть Amazon собирается получать, сканируя чужие сайты. Согласно документу, к проекту уже подключились Coca-Cola и Bayer, а с Procter & Gamble готовят пилотный запуск инициативы. Его ориентировочная дата — 1 октября 2027 года, но проект еще могут изменить или свернуть.

Кроме того, проект должен исправить проблемы ИИ-помощника Amazon Rufus, который теперь называется Alexa for Shopping. В документе говорится:

«Многие ответы Rufus фактически неверны или неполны, но у покупателей не хватает знаний, чтобы заметить эти ошибки».

В Amazon назвали документ устаревшим черновиком и заявили, что Alexa for Shopping отвечает точно примерно в 97% случаев.

По словам источников, руководство Amazon опасается сторонних ИИ-агентов, которые могут уводить покупателей на другие площадки. В сентябре компания заблокировала на своем сайте агента Muse от Meta, у которого уже более 10 млн пользователей в США и Канаде. С Perplexity компания судится с прошлого года. Самая полная база данных о товарах должна заставить таких агентов искать покупки именно на Amazon.

Ранее сообщалось, что с начала 2026 года крупнейшие компании, развивающие ИИ, выпустили облигации примерно на $220 млрд. Это почти в 18 раз больше, чем годом ранее. Среди них и Amazon, разместивший долгосрочные облигации на $25 млрд, причем за них инвесторы потребовали заметно более высокую доходность.

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Публикация:«Проект Amazon соберет данные почти обо всех товарах в мире, чтобы покупатели не уходили к Google и ИИ-агентам — Reuters»

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