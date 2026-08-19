Amazon расширит доставку дронами на почти 500 городов США до конца года

Компания Amazon объявила о расширении доставки легких посылок дронами почти на 500 городов США до конца года, пишет Associated Press. По заявлению Amazon, клиенты в новых зонах покрытия смогут получать заказы всего за 30 минут, а сами дроны берут на борт грузы весом до 2,3 кг.

Таким образом охват сервиса будет увеличен более чем в шесть раз — дроны начнут летать в том числе в агломерациях Чикаго, Атланты, Кливленда и Бойсе. Аппараты будут работать преимущественно в пригородах, вдали от небоскребов и крупных аэропортов, которые могут создавать помехи для полетов.

Доставка обойдется клиентам по-разному, в зависимости от статуса их аккаунта и суммы заказа. Для подписчиков Amazon Prime, оформивших заказ на сумму от $50, доставка дроном будет бесплатной, за более мелкие заказы им придется заплатить $2,99. Пользователям без подписки Prime доставка обойдется в $4,99.

Несмотря на масштаб анонса, аналитик исследовательской компании Forrester Сучарита Кодали в разговоре с изданием отметила осторожность в оценке перспектив сервиса. «Это всё еще эксперимент. Это всё еще режим тестирования и обучения», — сказала она, добавив, что пока неясно, станут ли клиенты пользоваться доставкой дронами регулярно после того, как схлынет первоначальный интерес к новинке.

О планах по развитию доставки дронами ранее говорил и глава Amazon Энди Джасси, который заявлял о намерении компании к 2026 году обслуживать дронами сообщества с населением 30 млн человек, а к концу десятилетия — доставлять до полумиллиарда посылок в год. Amazon уже получила сертификацию Федерального управления гражданской авиации США и разрешение выполнять полеты дронов вне зоны прямой видимости пилотов, при этом федеральные власти пока не утвердили более широкие правила, которые позволили бы дронам летать за пределы горизонта видимости оператора.

Ранее сообщалось, что британский сервис доставки еды Deliveroo и ирландский оператор беспилотников Manna Drone Delivery запустили доставку еды дронами в пригородах Дублина — заказы доставлялись в радиусе 3 км от хаба всего за три минуты.