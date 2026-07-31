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Новости

Google, Amazon, Microsoft и Meta с 2023 года вложили в ИИ-инфраструктуру $1,1 трлн. В планах на 2026-й инвестиции на $750 млрд

The Insider
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Четыре крупнейшие технологические компании США — Google, Amazon, Microsoft и Meta — с 2023 года до конца июня 2026-го вложили в развитие ИИ-инфраструктуры более $1,1 трлн. Об этом сообщила газета The Financial Times (FT), проанализировав финансовые отчеты компаний. На этом фоне суммарный свободный денежный поток четырех IT-гигантов за квартал упал до десятилетнего минимума и составил всего $7 млрд.

Масштабные вложения в строительство дата-центров, снабжение их электроэнергией, закупку чипов для ИИ изменили саму модель развития четырех IT-корпораций, отмечает FT. Если раньше они были относительно «легкими» с точки зрения капитальных затрат, то теперь превратились в крупнейших инвесторов в физическую инфраструктуру, и темпы роста вложений пока не показывают признаков замедления. Только за один 2026 год компании планируют суммарно потратить на эти цели $745 млрд.

Одновременно с этим Google, Microsoft и Meta взяли на себя долгосрочные финансовые обязательства, заключив контракты, связанные с дата-центрами, серверами и другой инфраструктурой для ИИ, на $900 млрд (Amazon пока не публиковал аналогичные данные). Речь идет о соглашениях, которые еще не начали действовать, а значит, эти деньги пока не отражены в отчетности. Накануне, стало известно, что, например, Meta на такие обязательства в будущем потратит как минимум $279 млрд — сумму, которая почти в пять раз превышает доход компании за прошлый год.

Как отметила FT, гонка инвестиций в ИИ-инфраструктуру сильно давит на финансовые показатели ее участников. Совокупный свободный денежный поток (деньги, остающиеся после расходов на аренду, зарплаты, налоги и различные капитальные покупки) Google, Amazon, Microsoft и Meta сократился в последнем квартале до $7 млрд — самого низкого показателя за последнее десятилетие. При этом только Microsoft и Meta остались в плюсе и заработали больше, чем потратили.

Аналитики, опрошенные изданием, подчеркивают: огромные вложения IT-гигантов в ИИ-инфраструктуру должны заставить инвесторов переосмыслить свои ожидания, поскольку ждать, когда эти траты окупятся, придется как минимум несколько лет.

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