Немецкий производитель дронов Quantum Systems подвергся хакерской атаке. Предприятие поставляет БПЛА бундесверу и Украине

Компания Quantum Systems, которая базируется в Баварии и занимается производством беспилотников, в конце октября подверглась кибератаке. Об этом пресс-служба предприятия сообщила вечером 12 ноября. Подчеркивается, что службе безопасности удалось локализовать атаку. По данным Der Spiegel, хакерам удалось проникнуть в корпоративные сети и разместить вредоносную программу на сервере обновлений. Как отмечает газета Die Zeit, беспилотники Quantum Systems поставляются в Украину.

В заявлении компании говорится:

«В конце октября 2026 года Quantum Systems выявила инцидент в сфере кибербезопасности. Незамедлительно начатое внутреннее расследование установило факт активной кибератаки со стороны злоумышленников. Благодаря оперативным действиям наших IT-специалистов и службы безопасности, а также тесному и открытому сотрудничеству с компетентными органами, угрозу удалось локализовать. Благодаря своевременно принятым мерам эксплуатация беспилотных систем Quantum Systems не представляет риска для конечных пользователей и операторов».

В пресс-релизе отдельно подчеркивается, что оборонная промышленность Европы на протяжении нескольких лет подвергается кибератакам. Там отметили:

«Компании, играющие ведущую роль в поддержке Украины, становятся целями таких атак именно потому, что их деятельность имеет критически важное значение для безопасности заказчиков».

Как отмечает Der Spiegel, хакерам удалось проникнуть в корпоративные сети Quantum Systems и разместить на сервере обновлений вредоносное ПО. Die Zeit пишет, что в связи с инцидентом бундесвер решил временно приостановить эксплуатацию дронов компании.

Кроме того, сообщает Die Zeit, Quantum Systems производит беспилотники для Украины, которые используются для перехвата российских дронов. Также компания запустила производство непосредственно на территории Украины и создала несколько совместных предприятий с украинскими партнерами. На сайте Quantum Systems подчеркивается, что компания производит продукцию как для оборонного, так и для гражданского секторов.