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Румыния предложила платить США за размещение американских военных в стране

The Insider
Фото: Romanian Defence Ministry Facebook

Фото: Romanian Defence Ministry Facebook

Президент Румынии Никушор Дан предложил, чтобы Румыния оплачивала США часть расходов на содержание американских военных в стране. Об этом он рассказал в интервью Financial Times. По словам Дана, он передал американской стороне цифры по численности войск и разделению затрат. Похожую инициативу ранее выдвинула Польша — в сентябре она предложила платить США $15 тысяч в год за каждого военного на планируемой базе «Форт Трамп».

Свое предложение румынский президент озвучил заместителю министра обороны США по политическим вопросам Элбриджу Колби, который на днях посетил Польшу и Румынию, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в регионе. Колби ранее выступал за более ограниченное военное присутствие США в Европе. Дан заявил:

«Мы хотим больше американских войск и больше летальных возможностей».

По данным офиса президента, сейчас в Румынии размещены 1172 американских военных, тогда как раньше контингент насчитывал 1700 человек. Там допустили, что размер выплат может быть сопоставим с польским. Дан отметил стратегическую важность для США авиабазы «Михаил Когэлничану» у побережья Чёрного моря и порта Констанца. По его словам, в этом году Румыния разрешила использовать авиабазу во время войны против Ирана, хотя другие страны ЕС отказали в этом США.

Интервью вышло на фоне инцидентов с российскими беспилотниками, которые несколько раз падали на территории Румынии, и ударов по торговым судам у ее побережья. Дан сообщил, что страна постепенно наращивает оборонный бюджет, однако из-за большого дефицита госбюджета не может сравняться с Польшей, военные расходы которой уже приближаются к 5% ВВП.

Ранее сообщалось, что Колби — одна из ключевых фигур в пересмотре численности американских войск в Европе — призывал страны Балтии смягчить риторику в адрес России. По данным агентства, в беседе с представителем одной из балтийских стран он посоветовал не «дразнить» Россию. В Пентагоне комментировать эту информацию отказались.

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Публикация:«Румыния предложила платить США за размещение американских военных в стране»

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