Пентагон попросил страны Балтии смягчить риторику в адрес России и не называть Путина «крысой, загнанной в угол» — Reuters

Представители Пентагона обратились к странам Балтии с просьбой воздержаться от резких публичных высказываний в адрес России. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три европейских и один американский источники. По их словам, жесткие заявления об угрозе, исходящей от РФ, подрывают безопасность континента. В Пентагоне отказались комментировать эту информацию, заявив, что «частные переговоры между союзниками остаются частными».

Пентагон рекомендовал Латвии, Литве и Эстонии смягчить риторику в адрес России и поменьше говорить об угрозе с ее стороны. По словам собеседников Reuters, в Вашингтоне считают, что некоторые жесткие заявления европейских лидеров и официальных лиц подрывают безопасность континента. В частности, с такими призывами к союзникам обращался заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби — одна из ключевых фигур в процессе пересмотра численности американских войск в Европе.

По данным агентства, во время недавней беседы с представителем одной из стран Балтии Колби заявил, что не стоит «дразнить» Россию. В качестве примера нежелательной риторики он привел заявление, что Россия «загнана в угол, как крыса». Reuters отмечает, что точно неизвестно, подразумевалось ли какое-то конкретное заявление, однако в конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал президента РФ Владимира Путина «крысой, загнанной в угол», отметив, что Россия устраивает диверсии в Европе, поскольку не может добиться успеха на войне против Украины, а продвижение ее войск на фронте практически остановилось.

Один из европейских чиновников описал призывы Пентагона так:

«Мы вам помогаем. Американцы здесь. Просто не шумите. Не поднимайте лишнего шума».

В ответ на просьбу Reuters прокомментировать эту информацию в Пентагоне заявили:

«Частные переговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения».

Как отмечает агентство, подобные призывы прозвучали на фоне возобновления попыток администрации президента США Дональда Трампа добиться мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что Пентагон вычеркнул несколько европейских стран из числа участников рабочей встречи НАТО, на которой обсуждалось «будущее альянса». Инициатором этих дискуссий выступил как раз Элбридж Колби. Он же исключил нескольких союзников, среди которых были страны Балтии, из списка участников этой встречи.