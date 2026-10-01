Politico: США исключили Британию, Францию и страны Балтии из рабочей встречи НАТО. Ранее Трамп поделил союзников на «плохих» и «хороших»

США исключили несколько европейских государств из числа участников рабочей встречи НАТО. Об этом сообщает издание Politico. На заседание, во время которого Пентагон запланировал обсуждение «будущего НАТО», не пригласили Великобританию, Францию и страны Балтии: Латвию, Литву и Эстонию. Издание отмечает, что это произошло на фоне более ранних сообщений о составлении президентом США Дональдом Трампом списка «хороших» и «плохих» союзников.

Politico со ссылкой на шесть дипломатов, знакомых с ходом подготовки мероприятия, сообщило, что сразу несколько европейский стран не получили приглашение на рабочую встречу, запланированную на октябрь в Польше. В частности, Пентагон исключил из списка участков Великобританию, Францию и государства Балтии. Инициатором дискуссии, во время которой планируется обсудить «будущее НАТО», выступил глава политического департамента Пентагона Элбридж Колби.

Как отмечает издание, речь идет о странах, которые тратят значительные средства на оборону и играют ключевые роли в альянсе, поэтому опрошенные дипломаты недоумевают, почему их не позвали на встречу. По их мнению, администрация Трампа таким образом пытается выделить своих фаворитов среди союзников, что, в свою очередь, грозит расколом внутри альянса. Один из чиновников одной из исключенных стран сказал Politico:

«Мы делаем всё, что от нас требуют. Мы пытаемся понять, каковы критерии и какова цель этих встреч. До нас пока донесли очень мало информации».

Politico подчеркивает, что всё это происходит на фоне более ранних сообщений о том, что Трамп составил список «хороших» и «плохих» союзников по НАТО, поскольку намерен найти способы «наказать» страны, отказавшиеся поддержать начатую им войну с Ираном.

В августе сообщалось, что США разослали странам НАТО документ с вопросами, призванными определить степень поддержки внешнеполитического курса Дональда Трампа. Среди прочего Вашингтон интересовался, была ли страна «публично лояльна» американской внешней политике и какие «ограничения» она вводила на использование американскими военными своих баз.