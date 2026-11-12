Спикер парламента Армении: ОДКБ не помогла во время нападения на страну, с Карабахом помогать не просили. Ереван лишили права голоса в ОДКБ

Ереван никогда не обращался к ОДКБ за помощью во время войны в Карабахе, а просил поддержки во время нападения на суверенную территорию Армении в 2021–2022 годах. Об этом заявил спикер парламента Армении Рубен Рубинян. Накануне республику лишили права голоса в ОДКБ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что у Армении есть «необоснованная обида» на ОДКБ из-за проигранной Азербайджану войны за Карабах.

Рубинян 12 ноября прокомментировал лишение Армении права голоса в ОДКБ и заявления российских представителей, настаивающих, что Ереван ограничил свое участие в организации из-за «обиды» на поражение в карабахской войне. Спикер Национального Собрания республики заявил:

«Некоторые из наших российских коллег в последнее время часто повторяют, что Армения напрасно недовольна ОДКБ, поскольку ОДКБ ничего не могла сделать в карабахском вопросе. Наши коллеги представляют реалии в несколько искаженном виде. Армения никогда не обращалась в ОДКБ по карабахскому вопросу».

Он подчеркнул, что Армения просила ОДКБ о помощи после нападений на ее суверенную территорию в 2021–2022 годах, в частности, в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях.

Он подчеркнул:

«Именно тогда Армения обратилась в ОДКБ и ожидала выполнения договорных обязательств организации в ситуации, когда происходит нападение на суверенную территорию государства — члена ОДКБ. Однако этого сделано не было. Невозможно оправдать бездействие структуры, весь смысл создания которой заключается в том, чтобы защищать суверенную территорию государства-члена, чего она и не сделала, нарушив собственный договор».

Накануне, 11 ноября, на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение о лишении Еревана права голоса в организации, а также права назначать в ней своих представителей на ответственные должности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это было сделано «в связи с тем, что Армения не выполняла свои обязательства уже несколько лет». Согласно статье 25 Устава ОДКБ, страну можно лишить права голоса, если она два года не платит членские взносы. В случае погашения задолженности права страны восстанавливаются.

Спикер Совета Федерации Матвиенко, комментируя кризис в отношениях Армении и ОДКБ, заявила:

«Мне кажется, вот такая необоснованная обида на ОДКБ в ходе прошедшей войны между Арменией и Азербайджаном, — это попытка, на мой взгляд, переложить ответственность за Карабах на Россию, на ОДКБ. ОДКБ в тех условиях действовала, опять-таки, строго в соответствии с уставными документами».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в августе 2026 года заявил, что Ереван не планирует возвращаться к работе в ОДКБ в ближайшие пять лет. Он отметил:

«Буду рад, если ОДКБ решит исключить Армению. <...> Это освободит нас от дилеммы — выходить или не выходить».

В 2023 году Армения перестала участвовать в учениях ОДКБ, а затем перестала платить в бюджет организации ежегодные взносы.