AP: Аферисты 8 лет используют фото одного жителя Миссисипи, чтобы заводить сотни фейковых романов. Они выманили у жертв не менее $1,4 млн

Мошенники больше восьми лет используют фотографии Хантера Бигхэма из города Тьюпело в штате Миссисипи, чтобы создавать фейковые профили и выманивать деньги у людей, влюбившихся в выдуманные личности, пишет Associated Press. По подсчетам Бигхэма, только обманутые, которые затем вышли на него самого, потеряли около $1,4 млн.

В самые тяжелые периоды ему писали до 15 пострадавших в день — из США, Испании, Венесуэлы и Гонконга. Аферисты выдавали его то за овдовевшего геолога из Хьюстона, то за нефтяника на буровой платформе. Только под именем Генри Клерк журналисты AP нашли в Facebook 177 аккаунтов с его снимками. На деле Бигхэм — отец троих детей, состоящий в браке с мужчиной, и менеджер по продажам мебельной компании.

Часть жертв считает мошенником самого Бигхэма. Один американец, лишившийся $600 тысяч, угрожал разрушить карьеру его сына и написал, что знает, где он живет. Жалобы в Facebook почти ничего не дали, а в ФБР, по словам Бигхэма, ответили, что мало чем могут помочь. Он сказал:

«Больше всего ответственности я возлагаю на платформы. Они могли бы прекратить это уже сегодня».

В Meta сообщили AP, что удалили четыре аккаунта, на которые недавно пожаловался Бигхэм, и изучают его случай. По данным компании, в первой половине 2026 года она удалила более 179 млн аккаунтов, страниц и групп за выдачу себя за других людей, причем большинство — еще до жалоб пользователей.

Ранее Reuters сообщало, что Meta закрывает глаза на мошенническую рекламу от китайских агентств, поскольку она приносит компании миллиарды долларов. По данным агентства, к 2024 году Meta получала от китайских рекламодателей более $18 млрд в год, из них более $3 млрд — за рекламу мошеннических схем, азартных игр, порнографии и другого запрещенного контента.