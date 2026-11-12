Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

82,66 ₽ растёт

EUR

92,70 ₽ растёт

BRENT

$92,26 падает

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

283

 

 

 

 

 

Новости

В Таиланде задержали 20-летнего россиянина по делу о международной сети мошеннических кол-центров

The Insider
Фото: полиция Тайланда

Фото: полиция Тайланда

Полиция Таиланда задержала в курортном городе Паттайя 20-летнего гражданина России по подозрению в причастности к международной сети мошенников. Как сообщает местное издание The Pattaya News, россиянина зовут Дмитрий, его фамилия не раскрывается. По версии следствия, он занимался обналичиванием денег, полученных мошенническими кол-центрами.

Россиянина задержали 12 ноября возле торгового центра Big C на юге Паттайи, когда он снимал наличные. Полиция вышла на него после получения информации о том, что иностранные участники преступной сети координируют снятие денег в городе. У задержанного изъяли 40 тысяч батов (около $1,1 тысячи) и iPhone, в котором, как утверждают полицейские, обнаружили данные о контактах и полученных инструкциях, связывающие россиянина с мошенниками.

Дмитрию предъявили обвинения по трем статьям — о мошенничестве в отношении неопределенного круга лиц, внесении ложных данных в компьютерную систему и участии в преступной организации. Его доставили в полицейский участок Паттайи. Следователи устанавливают других участников сети. Каким именно способом мошенники обманывали людей и сколько человек стали их жертвами, полиция пока не сообщала.

В последние недели полиция Таиланда провела несколько операций против мошеннических кол-центров в Паттайе. Так, 9 ноября правоохранители задержали восемь граждан Китая и двух граждан Мьянмы на вилле, где, по версии следствия, действовал мошеннический кол-центр. Его сотрудники под видом романтических знакомств убеждали жертв вкладывать деньги. Полиция оценивает ущерб от деятельности этой группы более чем в 300 млн батов (около $9 млн).

В марте 2026 года в провинции Чонбури задержали другого 20-летнего россиянина по подозрению в причастности к сети мошеннических кол-центров. Как писало издание The Thaiger, Марка Жамбалова задержали при снятии наличных в банкомате возле супермаркета. У него изъяли 96 тысяч батов (около $3 тысяч), iPhone и мотоцикл Yamaha. О возможной связи между двумя уголовными делами не сообщалось.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

Другой способ поддержать издание

Добавьте The Insider в предпочтительные источники Google — так наши материалы будут чаще появляться в ваших «Главных новостях».

Хотите поделиться?

Публикация:«В Таиланде задержали 20-летнего россиянина по делу о международной сети мошеннических кол-центров»

Популярное

  1. Спасибо деду за победу: из-за Трампа демократы получили хорошие шансы на большинство в обеих палатах Конгресса
  2. Неуловимый Джо: что мы узнали из взлома морпеха-перебежчика Джона Дугана, использованного и брошенного российскими спецслужбами
  3. Системная ошибка: российский рынок IT оказался в глубоком кризисе
  4. Операция «мигрант»: как ФСБ организует нелегальный трафик людей через страны Балтии в ЕС
  5. Укрощение слона: как демократы повлияют на курс Трампа в случае победы в обеих палатах

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
Следите за нами:
О проекте