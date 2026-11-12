США обвинили агентов КСИР и «Катаиб Хезболла» в подготовке нападения на британскую авиабазу

Минюст США предъявил обвинения трем предполагаемым участникам связанной с Ираном сети, которым вменяют организацию нападений и попыток атак в Европе и США, пишет Би-би-си. Среди эпизодов — подготовка нападения на британскую авиабазу Фэрфорд, где размещались американские военные и самолеты.

Обвиняемые — гражданин Ирана Мохсен Мохаджери, гражданин Ирака Мохаммад Али аль-Хассани и обладатель гражданств обеих стран Мохаммад Бакер Саад Дауд аль-Саади. По версии прокуратуры, они действовали в интересах иранского Корпуса стражей исламской революции и иракской группировки «Катаиб Хезболла», а ответственность за нападения брали от имени группировки Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI).

Весной 2026 года HAYI заявила о причастности к 18 атакам в Европе, семь из которых произошли в Великобритании. Среди них — поджоги еврейских учреждений и нападение с ножом на двух евреев в Лондоне. Следствие утверждает, что некоторыми атаками обвиняемые руководили через FaceTime. Им также вменяют подготовку взрыва в синагоге на Манхэттене.

Подготовку нападения на Фэрфорд, по версии обвинения, организовал аль-Хассани: он оплачивал разведку территории, приобретение фургонов и топлива. В ночь на 27 сентября возле базы обнаружили три подозрительных фургона. Взрывчатки в них не нашли, но изъяли бензин, по делу задержали семерых мужчин. После инцидента США вывели с базы все свои бомбардировщики.

Во время подготовки атаки аль-Хассани и Мохаджери, как утверждает прокуратура, находились в Иране. Аль-Саади к тому моменту уже содержался в тюрьме Нью-Йорка по другому делу, однако, по версии следствия, передавал сообщникам кодированные сообщения через родственников в Ираке. Двое других обвиняемых не задержаны. Иран отрицает причастность к инциденту на Фэрфорде, называя обвинения безосновательными.

12 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону больше не нужна сделка с Ираном. «Эти времена давно прошли. У нас есть их деньги, сотни миллиардов долларов, и у нас есть их пролив!» — написал он в Truth Social, имея в виду Ормузский пролив.