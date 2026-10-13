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Новости

Британская контрразведка тратит на предотвращение иностранных угроз больше ресурсов, чем во времена холодной войны — глава MI5

The Insider
Фото: Yui Mok / Associated Press

Фото: Yui Mok / Associated Press

Иран всё чаще пытается атаковать хорошо защищенные цели, в том числе военные объекты в Великобритании, а Россия усиливает гибридную войну против союзников Украины. Об этом заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум в ежегодной речи об угрозах для страны, передает Reuters. По его словам, за десять лет угрозы со стороны иностранных государств выросли вчетверо, и MI5 тратит на них больше ресурсов, чем во времена холодной войны.

Маккаллум не стал комментировать инцидент на авиабазе Фэрфорд, с которой американские бомбардировщики летали бомбить Иран, сославшись на идущее расследование. Накануне премьер Энди Бёрнем назвал причастность Тегерана к предполагаемому заговору против базы «весьма вероятной», а после инцидента Дональд Трамп вывел оттуда самолеты. Глава MI5 сказал:

«Инцидент на RAF Fairford не уникален. Были и другие случаи — не только в Великобритании, но и по всему миру».

За последний год операции, связанные с Ираном, привели к более чем 50 арестам. Тегеран свою причастность отрицает.

Россию Маккаллум назвал «агрессором номер один», упомянув попытку атаки дрона на грузовой самолет в немецком аэропорту и кибератаку на энергетику Польши. По его мнению, Москва пытается дестабилизировать Европу, потому что российские успехи на фронте в Украине минимальны и обходятся «чудовищно дорого». Посольство РФ в Лондоне назвало обвинения «беспочвенными» и заявило, что разговоры о «российской угрозе» служат «оправданием для милитаризации».

Отдельно глава MI5 предупредил, что искусственный интеллект обостряет противостояние хакеров и специалистов по кибербезопасности, а террористы применяют его для разведки и подготовки атак. Главную опасность он видит в том, что ИИ может помочь в создании биологического оружия, включая новые патогены.

В начале октября The Insider совместно с Der Spiegel установил, что атаку дрона со взрывчаткой на Ан-124 в аэропорту Лейпцига 4 августа организовало ГРУ. Устройство врезалось в крыло самолета, незадолго до этого перевозившего боеприпасы из Франции, но не сработало. Операцию курировал полковник ГРУ Денис Смолянинов, а среди исполнителей были белорусы, ранее причастные к поджогу в Польше.

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Публикация:«Британская контрразведка тратит на предотвращение иностранных угроз больше ресурсов, чем во времена холодной войны — глава MI5»

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