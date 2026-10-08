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Двух граждан Латвии задержали после проникновения на базу британских ВВС с разведцентрами США и НАТО

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Британская полиция задержала двух граждан Латвии после проникновения на авиабазу RAF Molesworth в графстве Кембриджшир, где находятся разведывательные подразделения США и НАТО, сообщает The Guardian. Мужчин 32 и 36 лет теперь в том числе подозревают в нарушении закона о национальной безопасности — проникновении на запрещенный объект с целью, способной нанести ущерб Великобритании. Расследование передано контртеррористической полиции.

Около 22:00 7 октября патруль военной полиции обнаружил брошенную машину возле периметра базы. Во время поисков полицейские нашли небольшое отверстие в ограждении, а около 02:00 8 октября — двух мужчин, уже находящихся на территории базы. Сначала их задержали по подозрению в незаконном проникновении на запрещенный объект и повреждении имущества. Оба живут в Великобритании, сообщила полиция.

Машину задержанных вывезли для проверки. Из-за опасений полиции ее также обследовали специалисты по взрывчатке, однако ничего представляющего угрозу не обнаружили. Полиция проводит обыски по двум адресам в районе Питерборо, а оба задержанных остаются под стражей.

RAF Molesworth используется американскими военными для разведывательных операций. На базе размещен аналитический центр Объединенного разведывательного оперативного центра Европейского командования США (JIOCEUR), а также разведывательный центр НАТО, который занимается объединением и обменом разведывательной информацией для поддержки операций альянса.

Задержание произошло через несколько дней после того, как США вывели бомбардировщики B-1 с другой британской авиабазы — RAF Fairford. По данным Reuters, решение приняли из-за опасений возможной атаки беспилотников, связанной с Ираном. В конце сентября возле этой базы задержали пятерых британцев, позднее — гражданина Великобритании и Ирана и еще одного британца. Все семеро впоследствии были освобождены под залог. Иран отрицал причастность к предполагаемому заговору.

Глава контртеррористической полиции Лондона Хелен Фланаган заявила, что на этом этапе нет данных о связи происшествия в Molesworth с расследованием вокруг RAF Fairford. По ее словам, следствию еще предстоит установить, зачем задержанные проникли на базу Molesworth и каковы были их мотивы.

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Публикация:«Двух граждан Латвии задержали после проникновения на базу британских ВВС с разведцентрами США и НАТО»

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