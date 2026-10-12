Премьер Британии впервые заявил о вмешательстве России в Brexit. В МИД назвали попытки Москвы безуспешными

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем впервые публично подтвердил, что Россия вмешивалась в референдум 2016 года о выходе страны из Евросоюза. Об этом он рассказал в подкасте The Rest is Politics. Позднее представитель британского МИД заявил, что попытки России вмешаться в референдум не увенчались успехом.

«Когда я пришел на Даунинг-стрит, я задал вопрос: вмешивалась ли Россия в референдум 2016 года? И получил однозначный ответ: да, вмешивалась», — сказал Бернем. Он не уточнил, от кого именно получил эту информацию и на каких данных она основана. По словам премьер-министра, британские власти слишком долго недооценивали масштабы иностранного вмешательства в политические процессы и недостаточно информировали граждан об угрозе. Он также предупредил, что аналогичные операции продолжаются в Германии и Франции.

Бернем рассказал, что во время визита в Берлин на прошлой неделе обсуждал российское вмешательство с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По словам британского премьера, Мерц говорил ему о связях ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) с Россией.

Утром 12 октября замминистра иностранных дел Великобритании Стивен Даути уточнил в интервью Sky News, что попытки России вмешаться в референдум о Brexit не были успешными. По его словам, Москва предпринимала попытки вмешательства в британские выборы и другие демократические процессы, однако это не означает, что ей удалось изменить результаты голосования.

Это первый случай, когда действующий британский премьер-министр публично сообщил о российском вмешательстве в референдум о Brexit, отмечает Би-би-си.

В июле 2020 года парламентский комитет по разведке и безопасности опубликовал доклад, в котором раскритиковал британские власти за отсутствие полноценного расследования российского вмешательства в референдум. The Insider изучил документ. Комитет установил, что правительство не запрашивало комплексной оценки деятельности России ни до голосования, ни после него, несмотря на появившиеся сообщения о распространении прокремлевских материалов через RT, Sputnik и социальные сети.

Авторы доклада подчеркнули, что определить, насколько российские операции повлияли на результат голосования, затруднительно. При этом, по их мнению, расследовать попытки иностранного вмешательства необходимо независимо от того, удалось ли иностранному государству добиться желаемого результата. В том же 2020 году британское правительство сообщило, что считает практически несомненными попытки российских структур вмешаться в парламентские выборы 2019 года.

Представители кампании Britain Unbound, выступающей в поддержку Brexit, раскритиковали слова Бернема, назвав их попыткой поставить под сомнение законность решения британских избирателей. В организации подчеркнули, что иностранное вмешательство недопустимо, но доказательств его влияния на итог референдума 2016 года нет. Российские власти неоднократно отрицали вмешательство в выборы и референдумы других стран.

На референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из Евросоюза проголосовали 51,9% участников, против — 48,1%. Страна официально покинула ЕС 31 января 2020 года.

Ранее The Insider писал, что ФБР изучало контакты одного из главных сторонников Brexit Найджела Фараджа в рамках расследования российского вмешательства в президентские выборы США. Фарадж не был подозреваемым по этому делу. В материале о политической карьере Фараджа The Insider также рассказывал о его выступлениях на российском государственном телеканале RT и прежних высказываниях в поддержку Владимира Путина.

Бернем, возглавивший британское правительство в июле 2026 года, ранее назвал Brexit ошибкой, принесшей Великобритании больше вреда, чем пользы. Премьер не исключает возможности возвращения страны в Евросоюз и намерен добиваться более тесного сотрудничества с Брюсселем.