Росгвардия обяжет ЧОПы сдать копии охранных договоров, чтобы рассчитать потребность в боевом оружии для защиты от дронов

Частные охранные организации должны будут направить в территориальные органы Росгвардии заверенные копии действующих договоров, заключенных до 1 сентября 2026 года, обнаружил The Insider. Законопроект с такой нормой правительство внесло в Госдуму 30 сентября. 11 ноября комитет Госдумы по безопасности рекомендовал депутатам одобрить документ в первом чтении и предложил вынести его на пленарное заседание 24 ноября.

За 15 дней подразделения ведомственной охраны также должны будут уведомить Росгвардию об объектах, которые они взяли под охрану до вступления в силу закона № 320-ФЗ от 31 июля 2025 года и продолжают охранять до сих пор. В уведомлении потребуется указать владельца объекта, его адрес, реквизиты договора, дату начала и срок охраны. Сообщать ведомству о принятых под охрану грузах больше не придется.

В пояснительной записке говорится, что собранные данные позволят Росгвардии оценить, сколько боевого оружия требуется для защиты критически важных объектов. Сжатые сроки авторы объясняют необходимостью обезопасить критическую инфраструктуру, в том числе от воздушных, надводных и подводных беспилотников.

Параллельно планируется ввести административную ответственность за непредставление или ненадлежащее представление этих сведений. Законопроект поддержали профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции и комитет по энергетике, который выступил соисполнителем.

В октябре МВД впервые включило в правила огневой подготовки полицейских упражнения по стрельбе по беспилотникам из автоматов с расстояния до 100 метров, писал The Insider.