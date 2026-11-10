Минюст России включит детекторы дронов в перечень оснащения судебных приставов

Минюст России подготовил проект постановления правительства, который добавляет средства обнаружения беспилотников в перечень оснащения судебных приставов, обнаружил The Insider. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Поправки вносятся в постановление правительства № 776 от 2 октября 2009 года. Оно определяет, какое огнестрельное оружие, боеприпасы, специальные средства, оборудование и снаряжение полагаются сотрудникам органов принудительного исполнения. Третий раздел перечня предлагается дополнить новым пунктом 12¹ — «средства обнаружения беспилотных воздушных аппаратов». В скобках уточняется, что речь идет о радиолокационных станциях и мобильных детекторах.

Сколько приборов планируется закупить, в какие сроки и какие подразделения их получат, в проекте не говорится. Расходы предписано покрывать в пределах денег, которые уже выделены Федеральной службе судебных приставов (ФССП) в федеральном бюджете.

Судебные приставы, в частности, охраняют здания судов, которые уже попадали под удары беспилотников. В декабре 2025 года пресс-служба Верховного суда «ЛНР» сообщила, что пристав выстрелом сбил FPV-дрон у здания суда в Сватово. В 2025 году дроны несколько раз попадали в здание суда в Белгороде — в июне беспилотник прилетел туда во время визита губернатора Вячеслава Гладкова, а в июле при ударе двух дронов пострадала женщина. В мае 2026 года беспилотник повредил областной суд в Нижнем Новгороде.

Этим же проектом отменяются утвержденные правительством нормы обеспечения приставов оружием, боеприпасами, спецсредствами, оборудованием и снаряжением. С августа 2026 года по закону № 330-ФЗ такие нормы устанавливает главный судебный пристав России, а за правительством остается только сам перечень.

Ранее The Insider выяснил, что власти 14 российских регионов передавали пограничным подразделениям ФСБ беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, детекторы дронов, тепловизоры и другую технику. Часть закупок оплачивалась из региональных бюджетов, часть шла через благотворительные фонды.