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Депутаты Думы ХМАО направили 80 млн рублей, предназначенных для финансирования наказов избирателей, на дроны и другую технику для войны

The Insider
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Дума Ханты-Мансийского автономного округа предложила направить на военные нужды 80 млн рублей из регионального бюджета, которые предназначены для финансирования наказов избирателей депутатам. Как говорится в обращении к правительству ХМАО, изученном The Insider, эти средства предлагается потратить на «материально-техническое обеспечение граждан, принимающих участие в специальной военной операции и призванных на территории ХМАО».

Деньги будут потрачены, в частности, на квадроциклы и грузовые платформы для них; квадрокоптеры и FPV-дроны. Направить средства предполагается в IV квартале года. Документ датирован 5 ноября.

Как следует из приложения к постановлению Думы ХМАО, каждый из 40 депутатов согласился направить на указанные цели по 2 млн рублей. В состав VIII (действующего) созыва регионального парламента входят 30 представителей «Единой России», четверо депутатов от ЛДПР, трое от КПРФ, по одному человеку от «Справедливой России» и «Новых людей» и один внефракционный депутат.

Постановление принято в соответствии с региональным законом «О наказах избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (от 2007 года). Согласно тексту закона, «наказами избирателей депутатам Думы автономного округа являются обобщенные депутатом Думы автономного округа предложения по вопросам экономического, социального развития автономного округа, удовлетворения материальных и духовных потребностей жителей автономного округа, полученные от избирателей или одобренные собраниями избирателей в период предвыборной кампании и в течение всего созыва, утвержденные Думой автономного округа».

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Публикация:«Депутаты Думы ХМАО направили 80 млн рублей, предназначенных для финансирования наказов избирателей, на дроны и другую технику для войны»

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