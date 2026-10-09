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Новости

Российских полицейских начнут учить сбивать беспилотники из автоматов

The Insider
Фото: «Динамо Тула»

Фото: «Динамо Тула»

МВД России впервые включило упражнения по стрельбе по беспилотникам в общие правила огневой подготовки полицейских. Сотрудников будут учить поражать дроны из автоматов на расстоянии до 100 метров, в том числе очередями и с использованием трассирующих пуль. Соответствующие изменения содержатся в приказе МВД № 683 от 1 сентября 2026 года, который 8 октября был зарегистрирован Минюстом, а на следующий день опубликован. Документ изучил The Insider.

Новые упражнения предусматривают стрельбу по мишеням в виде квадрокоптеров и макетов беспилотников самолетного типа. Полицейские будут тренироваться поражать как неподвижные, так и движущиеся цели. В частности приказ устанавливает следующие упражнения:

  • Стрельба по неподвижному беспилотнику с расстояния 25–50 метров. Сотрудник должен сделать три одиночных выстрела — по одному в каждой серии. На серию отводится не более 6 секунд.
  • Стрельба по трем беспилотникам с расстояния 75–100 метров. Для поражения целей выделяются 15 патронов, четыре из которых — с трассирующими пулями. Стрелять необходимо короткими очередями по два-три выстрела.
  • Стрельба по трем беспилотникам на разных дистанциях — 50, 75 и 100 метров. Предусмотрены 9 одиночных выстрелов.
  • Стрельба по движущемуся беспилотнику с расстояния 50–100 метров. Мишень должна перемещаться влево или вправо со скоростью 2–3 метра в секунду (7,2–10,8 км/ч). На упражнение выделяются 12 патронов, включая четыре трассирующих.
  • Стрельба по приближающемуся беспилотнику. Мишень движется со скоростью 2–3 метра в секунду. Полицейский должен вести огонь с расстояния 50–100 метров короткими или длинными очередями.
Образцы мишеней из нового приказа МВД

Образцы мишеней из нового приказа МВД

Право уничтожать беспилотники российская полиция получила еще в 2019 году. Тогда поправки к закону «О полиции» разрешили силовикам сбивать дроны для защиты людей и имущества во время массовых мероприятий, а также при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. В августе 2023 года эти полномочия расширили: полиция получила право сбивать беспилотники для защиты жизни, здоровья и имущества граждан и сотрудников органов внутренних дел.

При этом в прежних правилах огневой подготовки МВД, утвержденных в феврале 2024 года, специальных упражнений по стрельбе по беспилотникам не было. Новый приказ впервые закрепляет такие упражнения в общих ведомственных правилах.

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Публикация:«Российских полицейских начнут учить сбивать беспилотники из автоматов»

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