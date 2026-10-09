Российских полицейских начнут учить сбивать беспилотники из автоматов

МВД России впервые включило упражнения по стрельбе по беспилотникам в общие правила огневой подготовки полицейских. Сотрудников будут учить поражать дроны из автоматов на расстоянии до 100 метров, в том числе очередями и с использованием трассирующих пуль. Соответствующие изменения содержатся в приказе МВД № 683 от 1 сентября 2026 года, который 8 октября был зарегистрирован Минюстом, а на следующий день опубликован. Документ изучил The Insider.

Новые упражнения предусматривают стрельбу по мишеням в виде квадрокоптеров и макетов беспилотников самолетного типа. Полицейские будут тренироваться поражать как неподвижные, так и движущиеся цели. В частности приказ устанавливает следующие упражнения: