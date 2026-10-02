Вооруженным сотрудникам Сбербанка разрешили отстреливать беспилотники

Правительство России определило порядок, по которому вооруженные сотрудники Сбербанка смогут самостоятельно принимать решение о пресечении работы беспилотников, в том числе об их повреждении или уничтожении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение смогут принимать руководители подразделений Сбербанка, которым подчиняются работники, обеспечиваемые боевым ручным стрелковым оружием, а также непосредственно сами сотрудники, которым положено такое оружие. При возникновении угрозы решение должно приниматься «незамедлительно». Предварительного согласования с полицией, Росгвардией или другими ведомствами постановление не предусматривает.

Правила распространяются не только на воздушные дроны. В документе перечислены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и другие автоматизированные беспилотные комплексы. Решение о пресечении их работы может быть принято, если аппарат находится в границах охраняемого объекта или в непосредственной близости от него и существует угроза его применения против объекта, работников Сбербанка или находящихся там людей.

Среди способов противодействия постановление называет подавление или преобразование сигналов дистанционного управления, воздействие на пульты управления, а также повреждение или уничтожение беспилотника. При выборе способа сотрудник должен учитывать возможные риски.

Само право Сбербанка уничтожать беспилотники появилось раньше. 10 июня Владимир Путин подписал закон, разрешивший пресекать работу беспилотных аппаратов для отражения нападения или угрозы нападения, в том числе путем их повреждения или уничтожения. Полномочия распространяются на охраняемые объекты Сбербанка, а правительству было поручено определить порядок принятия таких решений и круг уполномоченных сотрудников.

В сентябре правительство также разрешило оснащать организации федеральной почтовой связи техническими средствами для противодействия беспилотникам. Постановление, подписанное Мишустиным 3 сентября, дополнило действующий с 2005 года перечень оружия и специальных средств. В него включили средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и другим автоматизированным беспилотным комплексам.