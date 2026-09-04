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Новости

Российской почте разрешили вооружаться против беспилотников, в том числе — подводных

The Insider
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Правительство России разрешило оснащать «Почту России» техническими средствами для противодействия беспилотникам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ датирован 3 сентября.

Постановление дополняет действующий с 2005 года перечень оружия и специальных средств, которыми могут оснащаться организации федеральной почтовой связи. В него внесли средства противодействия беспилотным воздушным, подводным и надводным судам и аппаратам, беспилотным транспортным средствам и другим автоматизированным беспилотным комплексам.

До нынешнего изменения перечень разрешенного оснащения включал служебное и гражданское оружие, патроны, бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты. Средства против беспилотников (какие — не сказано) вынесли в отдельную категорию.

При этом из постановления неясно, какие именно сотрудники «Почты России» смогут пользоваться средствами противодействия беспилотникам. Постановление 2005 года отдельно устанавливает нормы выдачи оружия сотрудникам, которые охраняют почтовые отправления и денежные средства, и отдельно — общий перечень оружия и спецсредств для оснащения организаций федеральной почтовой связи. Средства противодействия беспилотникам правительство добавило именно во второй, общий перечень, не указав конкретные должности работников, которым они могут выдаваться.

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