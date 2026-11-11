Еврокомиссия представила законопроект, направленный на борьбу с компульсивными покупками в интернете

Европейская комиссия 11 ноября представила проект Закона о цифровой справедливости (Digital Fairness Act, DFA), который направлен на защиту пользователей, делающих покупки в интернете. Как говорится в заявлении на сайте ЕК, это «масштабное обновление правил защиты прав потребителей в ЕС, призванное гарантировать, что потребители в Евросоюзе пользуются столь же высоким уровнем защиты в онлайне, как и в офлайне».

Быстрый рост электронной коммерции и цифровых рынков изменил схему потребления, значительно упростив покупателям доступ к товарам и услугам, что, однако, привело к злоупотреблениям, отмечается в заявлении.

«Недобросовестные коммерческие практики в интернете, такие как манипулятивные маркетинговые тактики или скрытые платежи, подрывают способность потребителей делать свободный и осознанный выбор. Сегодняшние предложения предоставят ЕС более сильные инструменты для борьбы с этими практиками, усилят правоприменение на едином рынке и упростят правила, которым должны следовать компании, одновременно уровень соблюдения требований».

По прогнозу ЕК, новый закон должен сэкономить европейским потребителям до €13,7 млрд в год. Среди ключевых нововведений, предусмотренных законопроектом, называются следующие:

запрет на использование манипулятивных маркетинговых приемов (так называемых «темных паттернов») — например, ложных утверждений о том, что товар почти распродан, — которые склоняют потребителя к покупке, которую он в иных обстоятельствах мог бы не сделать;

прозрачное ценообразование, особенно в случаях, когда оплата производится с помощью виртуальных внутриигровых валют, а также при применении динамического ценообразования для культурных и спортивных мероприятий; в ситуациях с виртуальными очередями компании будут обязаны отображать актуальную цену в режиме реального времени, а также максимально возможную стоимость;

внедрение функции отключения элементов дизайна, которые поощряют чрезмерные или компульсивные траты, например навязчивые подсказки;

требование к инфлюенсерам открыто заявлять о коммерческом характере контента;

ограничение на использование персонализированной рекламы и ценообразования, направленных на несовершеннолетних или использующих конфиденциальные данные;

прекращение практики нежелательных автоматических продлений подписок на цифровые сервисы.

Предлагается наделить ЕК полномочиями для расследования масштабных нарушений, затрагивающих интересы потребителей на едином рынке ЕС, и для наложения штрафов в размере до 6% от общемирового годового оборота компании. Законопроекту предстоит пройти процедуру согласования и получить одобрение депутатов Европарламента, в процессе чего в документ могут быть внесены существенные изменения.