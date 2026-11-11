Китайские военные университеты закупают запрещенные американские ИИ-чипы Nvidia в обход санкций США — Reuters

Китайские университеты, связанные с оборонной промышленностью и Народно-освободительной армией Китая, продолжают закупать передовые процессоры Nvidia, несмотря на американские экспортные ограничения. Как выяснило агентство Reuters, чипы поступают через китайских посредников, а университеты арендуют вычислительные мощности на серверах с запрещенными к экспорту процессорами.

В частности, Северо-Западный политехнический университет Китая, находящийся в американском санкционном списке с 2001 года, в октябре приобрел два мощных ИИ-чипа Nvidia H200 за 874,7 тысячи юаней ($123 тысячи). Согласно опубликованным документам о закупке, поставщиком выступила китайская компания Shaanxi Bosuan Network Technology.

Университет входит в группу «Семь сыновей национальной обороны» — семь ведущих китайских вузов, тесно связанных с оборонной промышленностью. Он занимается исследованиями в области военной авиации, ракетных технологий и спутников. В 2019 году США дополнительно ужесточили ограничения на поставки ему американских технологий.

Помимо прямой покупки процессоров, университет заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей. В январе его подразделение, занимающееся кибербезопасностью, получило доступ к двум серверам, каждый из которых оснащен восемью чипами H200. Контракты стоимостью около 441 тысячи юаней каждый предусматривали использование процессоров для дообучения моделей искусственного интеллекта и обучения с подкреплением. Университет также арендовал серверы с процессорами Nvidia A100 и A800, экспорт которых в Китай запрещен.

Агентство Reuters изучило 26 китайских документов о государственных закупках и корпоративной деятельности и установило, что аналогичные закупки проводили другие университеты. Так, Шэньчжэньский университет в сентябре приобрел три запрещенных к экспорту чипа H100 за 769,8 тысячи юаней, а Уханьский технологический университет в июне купил сервер с H100 и отдельно четыре процессора A100.

Пекинский университет авиации и космонавтики, также входящий в группу «Семь сыновей национальной обороны», приобрел четыре чипа A800 за 489 тысяч юаней. Университет проводит исследования для китайских программ военной авиации и освоения космоса.

В декабре 2025 года администрация Дональда Трампа разрешила отдельные поставки H200 в Китай по специальным лицензиям, однако ограничения для организаций из американского черного списка остались в силе. Правила также запрещают предоставлять таким организациям удаленный доступ к экспортированным процессорам.

Расследование показывает, что китайские учреждения, связанные с военными исследованиями, продолжают получать доступ к американским технологиям через внутренний рынок. При этом Reuters не удалось установить происхождение закупленных чипов и местонахождение серверов, вычислительные мощности которых сдавались в аренду.

Публикация вышла на фоне скандала вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга, который выступает за смягчение экспортных ограничений в отношении Китая. Американские законодатели требуют усилить контроль за поставками передовых процессоров, опасаясь, что они могут использоваться для разработки вооружений, анализа разведывательной информации и модернизации китайской армии.