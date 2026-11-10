СДПГ, «Левые» и «Зеленые» договорились о коалиции в Мекленбурге — Передней Померании. В сентябре там на выборах победила ультраправая АдГ

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии «Левые» и «Союз 90/Зеленые» договорились о коалиционном соглашении и намерены сформировать правительство в земле Мекленбург — Передняя Померания. Об этом сообщает газета Die Zeit. На парламентских выборах в сентябре в регионе первое место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ).

СДПГ, «Левые» и «Зеленые» представили коалиционное соглашение, которое в конце недели должны утвердить съезды всех трех партий. Документ состоит из 135 страниц и называется «Сплоченность, уверенность, будущее». Действующий премьер-министр земли и председатель регионального отделения СДПГ Мануэла Швезиг на пресс-конференции в Шверине заявила:

«Это были интенсивные переговоры, которые зачастую продолжались до поздней ночи. В понедельник [16 ноября] я намерена выставить свою кандидатуру на пост премьер-министра [земли]».

Как отмечает Die Zeit, уже 17 ноября новое правительство намерено провести первое заседание кабинета министров земли и приступить к работе.

Выборы в Мекленбурге — Передней Померании, состоявшиеся 20 сентября 2026 года, отметились двумя рекордами для этой земли. Во-первых, тяжелое поражение потерпел Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Фридриха Мерца, набрав всего лишь 4,9% поддержки и впервые в истории Германии не сумев пройти в парламент одной из федеральных земель. По сравнению с выборами 2021 года партия потеряла 8,4 процентного пункта поддержки.

Во-вторых, первое место в земле заняла АдГ, получив 38,2% голосов. При этом по сравнению с выборами-2021 ультраправые более чем вдвое улучшили свой результат и получили 32 из 71 места в ландтаге (земельном парламенте). У СДПГ, «Зеленых» и «Левых» на троих оказалось 39 мандатов.

В начале сентября АдГ также победила в Саксонии-Анхальт. Там партия намерена сформировать свое правительство и впервые в истории Германии возглавить одну из 16 федеральных земель.