Более 700 членов СДПГ подписали письмо против создания коалиционного правительства в Берлине с «Левыми». Переговоры стартуют 2 ноября

Сотни членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ) подписали открытое письмо против создания в Берлине правящей коалиции в составе «Левых», СДПГ и партии «Союз 90/Зеленые». К вечеру 1 ноября под требованием подписались более 700 социал-демократов, включая депутатов Бундестага и бывших высокопоставленных чиновников. Ранее кандидат в бургомистры Берлина от «Левых» Элиф Эральп попала в скандал, случайно признавшись, что не знала о масштабе проблем в партии и ее связях с потенциально радикальными лицами. Официально переговоры о формировании коалиции должны стартовать 2 ноября.

На фоне стартующих переговоров СДПГ, «Зеленых» и «Левых» о создании коалиционного правительства в федеральной земле Берлин более 700 социал-демократов подписали открытое письмо, в котором потребовали от столичного отделения партии отказаться от таких планов. В письме, подписанном в том числе членами Бундестага, а также бывшими высокопоставленными чиновниками, включая экс-председателя СДПГ Зигмара Габриэля и экс-министра обороны Кристине Ламбрехт, говорится:

«Мы уважаем результаты выборов в Берлине. Однако как члены СДПГ испытываем серьезные сомнения в способности берлинского земельного отделения партии “Левые” нести ответственность за управление городом. Эти сомнения основаны на многочисленных ставших известными случаях антисемитизма. Кроме того, непосредственно в день выборов и в последующие недели появилась тревожная информация о связях депутатов партии “Левые” с окружением криминальных кланов. В частности, депутат Бундестага от берлинского района Нойкёльн Ферат Кочак обменивался дружескими сообщениями с сыном представителя семьи, которую относят к клановой преступной среде <речь идет о переписке Фирасом Реммо, имеющим судимость сыном главы одного из криминальных кланов Иссы Реммо — The Insider>. На предвыборной вечеринке “Левых” в Нойкёльне также присутствовали члены семей, которых связывают с криминальными кланами».

В письме подчеркивается, что члены СДПГ не выступают против коалиций с «Левыми» как таковыми. Они приводят в пример успешные подобные союзы в землях Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург — Передняя Померания. Авторы обращения поясняют:

«Наше “нет” адресовано берлинскому земельному отделению “Левых”, а не партии в целом. Находясь у власти, можно добиваться перемен к лучшему. Но не любой ценой».

Как писал The Insider, между СДПГ, «Зелеными» и «Левыми» была достигнута предварительная договоренность о старте переговоров о создании коалиционного земельного правительства в Берлине. И без того сложные дискуссии сопровождались скандалами вокруг «Левых». В частности, один из последних произошел с Элиф Эральп — кандидатом на пост бургомистра от «Левых». Политик давала интервью Der Spiegel и случайно призналась, что боится людей, связанных с ХАМАС и вращающихся вокруг ее партии. Кроме того, она сказала, что не знала о масштабе проблем в берлинском отделении «Левых» и связях местных однопартийцев с потенциально радикальными лицами.

Директор Берлинского центра изучения Восточной Европы Дмитрий Стратиевский пояснял The Insider, среди членов СДПГ возникли сомнения, что такая коалиция, во главе которой стоит бургомистр, не контролирующий собственную партию, способна управлять Берлином — федеральной землей, крупнейшим городом ФРГ и по совместительству столицей Германии. Эксперт отметил, что скандал с Эральп сильно снизил шансы, что ранее намечавшаяся коалиция будет в итоге создана.

Днём 1 ноября, как сообщал телеканал n-tv, под письмом стояли подписи 300 социал-демократов. На 20:40 по московскому времени в списке значились уже 723 подписанта. Официальные переговоры о формировании коалиции должны начаться 2 ноября.