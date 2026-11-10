Минюст предложил в 6 раз повысить сумму, считающуюся крупным и особо крупным хищением. Необходимость увеличения порога объяснили инфляцией

Министерство юстиции России заявило о необходимости повысить порог крупного и особо крупного хищения с 250 тысяч рублей до 1,5 млн и с 1 млн до 6 млн рублей соответственно. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора департамента уголовного и административного законодательства Минюста Марию Джоусе-Иванину. В ведомстве пояснили, что такая необходимость возникла из-за инфляции.

В Минюсте заявили, что критерии крупного и особо крупного размера хищения не пересматривались более 20 лет и больше не соответствуют изменившимся экономическим условиям. По оценке Минюста, накопленная инфляция по ряду составов преступления с тех пор составила больше 400%. По словам Джоусе-Иваниной, это приводит к уголовному преследованию за деяния, которые не представляют большой общественной опасности. Такие заявления прозвучали на круглом столе в Совете Федерации.

Чиновница отметила, что при пересмотре пороговых сумм, помимо инфляции, необходимо учесть и общественную опасность деяний, а также позицию правоохранительных органов.

В Минюсте подчеркивают, что в 2024 году были повышены пороговые значения ущерба для мошенничества в сфере предпринимательской деятельности — с 10 тысяч рублей до 250 тысяч. В ведомстве заверили, что в результате этого 28% преступлений этой категории перешли в разряд административных правонарушений. Джоусе-Иванина также поддержала инициативу МВД об увеличении порога мелкого хищения с 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч, а значительного ущерба — до 10 тысяч рублей.

РБК также цитирует вице-президента Федеральной палаты адвокатов Нвера Гаспаряна, который на том же круглом столе предложил увеличить порог особо крупного размера хищения с 1 млн рублей до 10 млн. По его словам, доходы населения с 2003 года, когда последний раз пересматривались эти критерии, выросли в 20 раз. Он также предложил увеличить аналогичным образом и порог особо крупной взятки. Однако с этим не согласилась представительница Генпрокуратуры Ирина Позднякова, также участвовавшая в круглом столе.