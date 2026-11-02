В России 10–20% каждой госзакупки дорогих лекарств у западных фармкомпаний идет на взятки. Это около $500 млн в год — «Проект»

Примерно 10–20% каждой госзакупки дорогих лекарств, главным образом от рака, идет на взятки чиновникам, силовикам и главврачам, говорится в расследовании «Проекта», посвященном коррупции в фармакологической области. Согласно подсчетам журналистов, только в 2025 году Россия закупила у восьми западных фармкомпаний лекарств на 386 млрд рублей. Таким образом, на взятки и откаты ушло не менее 38,5 млрд рублей ($475 млн).

Расследование основано на сведениях, полученных от россиянки, которая работает топ-менеджером в крупной международной фармацевтической компании. По ее словам, в коррупционных схемах участвуют американские и европейские производители лекарств, российские дистрибьюторы, контролирующие органы и врачи.

Крупнейшие иностранные поставщики лекарств российскому государству в 2025 году:

Roche (Швейцария) — 87,9 млрд рублей,

Astra Zeneca (Великобритания) — 77,2 млрд рублей,

Novartis (Швейцария) — 61,4 млрд рублей,

Sanofi (Франция) — 46,4 млрд рублей,

Johnson & Johnson (США) — 41,5 млрд рублей,

Bristol Myers Squibb (США) — 25,2 млрд рублей,

Astellas (Япония) — 24,3 млрд рублей,

Pfizer (США) — 22,5 млрд рублей.

Борьба с раком

В 2019 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в России был запущен проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». За первые шесть лет на эту программу выделили почти триллион рублей, то есть две трети всех средств нацпроекта.

По данным аналитического агентства Cursor, главными поставщиками онкопрепаратов в государственные больницы в 2025 году, были следующие компании:

«Фармстандарт» (28,1 млрд рублей),

«Р-фарм» (24,7 млрд рублей),

«Биокад» (21,5 млрд рублей) — контролируется «Фармстандартом»,

«Ирвин» (17,1 млрд рублей) — в совладельцах семья бывшего охранника Путина Алексея Дюмина,

«Нанолек» (15,1 млрд рублей) — контролируется «Фармстандартом».

Коррупционная схема

По словам источника «Проекта», все российские дистрибьюторы западных лекарств, закупаемых за счет госбюджета, получают от производителей «коммерческие бонусы» — в среднем 30% стоимости каждой упаковки препарата. Эти средства тратятся на так называемое сопровождение закупок — то есть взятки людям, которые принимают решения, какие именно лекарства будут закупаться, а также плату за «покровительство» в органах власти.

Таким образом, производитель «возвращает» посреднику часть стоимости уже проданного препарата, но на конечной цене, по которой государство покупает лекарство, эта скидка практически не отражается, поясняет источник. Как говорится в расследовании, фармкомпании предоставляют скидки и бонусы на большие закупки и в других странах, но обычно они договариваются напрямую с государством или страховыми фирмами, благодаря чему лекарства становятся дешевле для конечного потребителя. В России же вся разница уходит на взятки.

Дистрибьюторы передают часть полученных денег более мелким компаниям, которые непосредственно участвуют в государственных тендерах. Роль посредников в российских регионах заключается главным образом в том, чтобы договориться с главврачами и чиновниками, которые принимают решения о госзакупках. «Крупные дистрибьюторы не хотят сами заниматься черным налом, хлопотное это дело», — рассказал еще один источник «Проекта», работающий в западной фармкомпании. Дистрибьюторы платят компаниям-контрагентам за различные услуги — логистику, маркетинг или ремонт складов. В действительности эти услуги не оказываются, а контрагенты — компании-пустышки — занимаются обналичиванием денег на взяточный фонд. За подобные услуги на российском рынке берут около 6%.

Как отмечает собеседница издания, у каждой западной фармкомпании есть отдел внутреннего аудита, однако они не вмешиваются. «Им [западным компаниям] это выгодно: можно обеспечить себе большие продажи на крупном рынке и при этом не замазываться во всех этих коррупционных схемах, не иметь дел с ФАС, которые к любому могут прийти и задать вопрос: „А почему только вы тут продаете? А почему так много или мало продаете?“».

Расследование в США

По данным «Проекта», в 2024—2025 годах на основании инсайдерской информации в Комиссию по ценным бумагам и в Минюст США было подано сразу несколько заявлений с просьбой расследовать коррупцию и сговор на тендерах по продаже препаратов в России. Было начато разбирательство, однако в феврале прошлого года Дональд Трамп приостановил новые расследования по FCPA (закону о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц) и потребовал пересмотреть практику его применения.