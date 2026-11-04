Сыновья экс-главы Минобороны Израиля владели фирмой, работавшей с подрядчиком парка «Патриот». Его руководитель — фигурант дела о взятках

Дело вокруг парка «Патриот» включает несколько эпизодов, связанных с руководителями учреждения и обслуживающими его компаниями. В октябре 2025 года был арестован руководитель кронштадтского филиала музейно-храмового комплекса Минобороны Евгений Григорькин. По материалам дела, он получил 15 млн рублей за содействие в передаче в аренду компании «Арчеда» части военного причала площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, ему вменяли получение почти пяти миллионов рублей за приемку работ по обслуживанию объектов филиала. В апреле 2026 года суд приговорил Григорькина к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 32 млн рублей. Суд также конфисковал около 19,8 млн рублей.

В апреле 2026 года был задержан заместитель директора парка Виталий Мелимук. По версии следствия, он получил 18 млн рублей от гендиректора «Гермеса» Евгения Мариева за покровительство, содействие в заключении контрактов и отсутствие препятствий при работах. Как сообщили в СК, в декабре 2025 года государственный заказчик заключил с «Гермесом» контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание парка в Подмосковье и его филиала в Кронштадте на сумму более 1,4 млрд рублей.

В октябре 2026 года под домашний арест по делу о взятке отправили самого Мариева, а также руководителя парка, бывшего кировского губернатора Игоря Васильева. По информации «Фонтанки», Васильеву вменяют получение 80 млн рублей от руководителя «Гермеса». Также были задержаны заместители директора парка Сергей Федосов и Алексей Павлюков, а руководитель генподрядчика «УК БСМ» Владимир Наон оказался под домашним арестом.