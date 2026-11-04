Сыновья экс-главы Минобороны Израиля владели фирмой, работавшей с подрядчиком парка «Патриот». Его руководитель — фигурант дела о взятках

ООО «Гермес», обслуживавшее объекты парка «Патриот» Минобороны, с 2021 года заключало и продлевало договоры с московской компанией, совладельцами которой были сыновья бывшего министра обороны, иностранных дел и финансов Израиля Авигдора Либермана. По версии следствия, договоры использовались для перечисления вознаграждения за содействие в получении и продлении контрактов Минобороны, а работы по ним фактически не выполнялись. Общую сумму договоров издание «Фонтанка» оценивает примерно в 200 млн рублей. Об этом издание написало со ссылкой на показания бизнесмена, допрошенного по делу гендиректора парка «Патриот» Игоря Васильева.
Кто владел российской компанией
В публикации «Фонтанки» упоминается только Амос Либерман. Однако The Insider обнаружил, что российской компанией владели оба сына израильского политика: Амос Мордехай Либерман и его брат Яков Давид Либерман, известный как Коби. Согласно сведениям корпоративного реестра, каждому принадлежало по 50% уставного капитала.
ООО «Ламед А.К. Холдингс Раша ЛТД» зарегистрировали в Москве 24 января 2019 года. Генеральным директором с момента создания компании был Павел Куриленко. 12 апреля 2023 года оба брата вышли из состава учредителей, а единственным владельцем стал Куриленко. 25 апреля 2025 года компания сменила название на ООО «Веллтов», сохранив прежние регистрационные номера. Однако в период, когда «Гермес» начал заключать договоры с этой компанией, ее совладельцами были оба сына Авигдора Либермана.
Как компания оказалась связана с парком «Патриот»
Амос Либерман был знаком с генеральным директором «Гермеса» Евгением Мариевым и, как считает следствие, помогал ему получать и продлевать контракты на обслуживание объектов Минобороны в Москве и Кронштадте, пишет «Фонтанка». Первоначально «Гермес» работал субподрядчиком: основной подрядчик, управляющая компания «УК БСМ», передавала ему часть работ. В 2021 году «Гермес» получил первый подряд на уборку Главного храма Военно-морского флота. Затем компания стала обслуживать московские объекты, а к 2023 году получила доступ и к объектам в Кронштадте. В 2026 году «Гермес» стал непосредственным подрядчиком вместо «УК БСМ».
Следствие, как пишет «Фонтанка», установило, что с 2021 года «Гермес» заключал и продлевал договоры с «Веллтовом» для перечисления вознаграждения. Работы по ним, по версии следствия, фактически не выполнялись, а деньги переводились за рубеж. Общая сумма договоров, по данным издания, составляла около 200 млн рублей. «Фонтанка» не опубликовала сами договоры и платежные поручения.
Другие эпизоды дела о коррупции в парке
Дело вокруг парка «Патриот» включает несколько эпизодов, связанных с руководителями учреждения и обслуживающими его компаниями. В октябре 2025 года был арестован руководитель кронштадтского филиала музейно-храмового комплекса Минобороны Евгений Григорькин. По материалам дела, он получил 15 млн рублей за содействие в передаче в аренду компании «Арчеда» части военного причала площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, ему вменяли получение почти пяти миллионов рублей за приемку работ по обслуживанию объектов филиала. В апреле 2026 года суд приговорил Григорькина к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 32 млн рублей. Суд также конфисковал около 19,8 млн рублей.
В апреле 2026 года был задержан заместитель директора парка Виталий Мелимук. По версии следствия, он получил 18 млн рублей от гендиректора «Гермеса» Евгения Мариева за покровительство, содействие в заключении контрактов и отсутствие препятствий при работах. Как сообщили в СК, в декабре 2025 года государственный заказчик заключил с «Гермесом» контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание парка в Подмосковье и его филиала в Кронштадте на сумму более 1,4 млрд рублей.
В октябре 2026 года под домашний арест по делу о взятке отправили самого Мариева, а также руководителя парка, бывшего кировского губернатора Игоря Васильева. По информации «Фонтанки», Васильеву вменяют получение 80 млн рублей от руководителя «Гермеса». Также были задержаны заместители директора парка Сергей Федосов и Алексей Павлюков, а руководитель генподрядчика «УК БСМ» Владимир Наон оказался под домашним арестом.
Что еще известно о бизнесе семьи Либерман
Амос и Коби Либерманы уже попадали в поле зрения израильских журналистов из-за деловых операций с Россией. В феврале 2024 года издание TheMarker опубликовало расследование журналиста Гура Мегиддо о бизнесе сыновей Авигдора Либермана. В нем, в частности, изучались операции российской компании Lamed A.K. Holdings Russia Ltd, которая выступала посредником в экспортных сделках из Израиля в Россию.
По данным журналиста, через связанные с братьями структуры в Россию поставляли продукцию израильских производителей, в том числе оборудование компании Elbit Systems. В расследовании также упоминалась сделка по поставке аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию во время пандемии коронавируса. Журналист утверждал, что некоторые поставки продолжались и после введения международных санкций против России. Elbit отрицала свою причастность к описанным сделкам.
Авигдор Либерман тогда назвал публикацию голословной и сказал, что никогда не связывался ни с кем в Израиле или за рубежом по поводу бизнеса сыновей. Он также добавил, что гордится их предпринимательской деятельностью.
Сам Авигдор Либерман — действующий депутат Кнессета и председатель партии «Наш дом Израиль». В разные годы он занимал посты министров иностранных дел, обороны и финансов Израиля. На официальном сайте партии перечислены трое его детей — дочь Михаль и сыновья Коби и Амос.
При чем здесь командир Ленинградской военно-морской базы
Публикация «Фонтанки» связывает новые показания с недавним арестом командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота Алексея Суглобова. Его задержали 21 октября в Кронштадте при получении 1,5 млн рублей. Вместе с ним по делу о взятках проходит начальник морской инженерной службы Минобороны Алексей Ионов.
Однако в материалах дела Суглобова, как отдельно отмечает сама «Фонтанка», парк «Патриот» пока не упоминается. По версии издания, из-за своей должности командир базы контактировал с менеджерами этой структуры Минобороны и может располагать важными сведениями о ее деятельности. «Фонтанка» также утверждает, что Суглобов готов заключить досудебное соглашение со следствием.
Ранее The Insider выяснил, что Суглобов исполнял обязанности командира Ленинградской военно-морской базы еще в августе 2023 года — более чем за два года до постоянного назначения. Дело о предполагаемом использовании военных земель для добычи песка и размещения строительных отходов стало уже вторым подобным коррупционным расследованием в Ленинградской области за год.