США стали первым государством, полностью отказавшимся от проверки в ООН соблюдения прав человека в стране. Ее проходят даже диктаторы

США отказались проходить регулярную проверку соблюдения прав человека в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщает агентство Reuters. Как отмечает телеканал CBS News, таким образом Штаты стали первой страной, полностью отказавшейся от подобной процедуры. Ранее случались схожие прецеденты отказа некоторых стран, однако после переноса заседаний эти государства все-таки соглашались пройти проверку.

Проверка соблюдения прав человека в США должна была состояться еще в ноябре 2025 года. Однако администрация президента США Дональда Трампа тогда отказалась направлять свою делегацию в Женеву на это мероприятие. В Совете ООН решили перенести заседание по ситуации в Штатах на 10 ноября 2026 года, рассчитывая, что Вашингтон пересмотрит свое решение, отмечает CBS News. Но, как подчеркивает Reuters, администрация Трампа вновь отказалась от участия.

В Госдепартаменте заявили агентству:

«Мы не признаём авторитет этого органа. Этот безнадежно дискредитировавший себя орган превращает права человека в посмешище, постоянно демонстрируя неспособность следовать собственным „ценностям“ и одновременно распространяя антиамериканскую риторику».

В прошлом году администрация Трампа вывела США из Совета ООН по правам человека, обвинив орган в антиамериканском и антиизраильском отношении. Однако отсутствие в Совете, состоящем из 47 государств — членов ООН, не препятствует прохождению регулярной проверки.

В Совете ООН пояснили, что процедура обзора ситуации с правами человека требует участия представителей проверяемого государства. Если национальная делегация отсутствует, то провести заседание невозможно.

Как пишет Reuters, во время обзора по США планировалось обсуждение миграционной политики Вашингтона, смертной казни и доступа к абортам. Американские и международные правозащитные организации направили в ООН почти 200 материалов, посвященных возможным нарушениям прав человека в Штатах.

Универсальный периодический обзор (УПО) — механизм, в рамках которого все 193 государства — члена ООН раз в 4–5 лет отчитываются о соблюдении прав человека. Представители других стран задают вопросы и выносят рекомендации, не имеющие обязательной силы.

CBS News подчеркивает, что повторный отказ от прохождения процедуры каким-либо государством происходит впервые. Ранее в 2013 году участвовать в УПО отказывался Израиль, однако позднее в том же году страна все-таки согласилась и прошла процедуру. В 2010 году о переносе обзора попросили на Гаити, сославшись на невозможность участвовать в заседании из-за произошедшего на острове землетрясения. Кроме того, есть пример Никарагуа, которая в 2024 году прошла процедуру, но затем отказалась участвовать в заседании по утверждению итогового доклада по ситуации с правами человека в стране.

Как отмечает Reuters, УПО проходят даже «диктаторские режимы». Правозащитники опасаются, что повторный отказ США участвовать в УПО подтолкнет другие страны также игнорировать механизм. CBS News цитирует директора программы по правам человека Американского союза защиты гражданских свобод Джамиля Даквара, который заявил:

«Администрация [Трампа] фактически говорит всему миру: „Нам всё равно, будете вы нас проверять или нет. Мы продолжим без оглядки нарушать права человека“».

Приглашенный профессор Женевского института международных отношений и развития, экс-первый секретарь Совета ООН по правам человека Эрик Тистуне, в свою очередь, подчеркнул:

«Если доминирующая мировая держава, которая всегда утверждала, что придерживается международных норм в области прав человека, не является на проверку и даже не считает нужным объяснить, почему, — это означает, что у вас возникли очень серьезные проблемы».

Правозащитники призвали верховного комиссара ООН по правам человека в начале 2027 года представить доклад о положении с правами человека в США при Дональде Трампе, несмотря на отказ Вашингтона участвовать в обзоре.