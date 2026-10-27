Верховный суд США отказался блокировать соглашение Минюста с Техасом, лишившее иммиграционных судей права приостанавливать дела о депортации

Верховный суд США отказался блокировать мировое соглашение администрации Дональда Трампа с Техасом, которое ликвидировало возможность приостанавливать часть дел о депортации, сообщает Bloomberg. Противники соглашения называют его «сговором». Во вторник судьи отклонили экстренное обращение трех городов и организации, оказывающей юридическую помощь мигрантам. Свое решение суд не объяснил, ни один из судей публично не выразил несогласия.

Речь идет о правиле, которое администрация Джо Байдена приняла в 2024 году. Оно позволяло иммиграционным судьям в ряде случаев откладывать рассмотрение дела о высылке — например, если человек параллельно добивается защиты как ребенок, оставшийся без надлежащего ухода, или как пострадавший от насильственного преступления. Техас и Минюст утверждают, что правило противоречит федеральному иммиграционному законодательству.

Техас подал иск в Уичито-Фолс, где большинство дел рассматривает назначенный президентом-республиканцем судья Рид О'Коннор, неоднократно встававший на сторону штата и администрации Трампа. Минюст сразу согласился, что правило следует отменить, а будущим администрациям — запретить принимать подобные нормы без изменения закона Конгрессом. О'Коннор утвердил соглашение в тот же день. Позднее он постановил, что его противники не вправе участвовать в деле, поскольку оно не затрагивает их напрямую.

Балтимор, Колумбус и Нью-Хейвен вместе с организацией Centro Legal de la Raza добивались восстановления правила на время, пока оспаривают соглашение в Апелляционном суде пятого округа. Заявители указывали:

«Важное правило, установившее порядок работы иммиграционных судов, было стерто за один день — без полноценного судебного контроля, общественного обсуждения и соблюдения требований к принятию нормативных актов».

Генеральный солиситор США Джон Сауэр назвал обращение попыткой превратить спор о допуске к делу в атаку на само соглашение.

В начале октября Reuters установило, что администрация Трампа депортировала в третьи страны Африки 40 ЛГБТ-мигрантов, в том числе в государства, где однополые отношения уголовно наказуемы. В конце сентября Верховный суд приостановил решение нижестоящей инстанции, ограничивавшее высылку в третьи страны. Слушания по существу назначены на декабрь.