Начальство требовало от американской судьи отменять решения об освобождении мигрантов под залог, ссылаясь на волю «вышестоящих»

Бывшая иммиграционная судья из Вирджинии Карен Доносо Стивенс рассказала The Washington Post, что руководство вмешивалось в ее решения, а затем ее уволили. До назначения в суд Аннандейла в 2016 году она десять лет работала прокурором в Министерстве внутренней безопасности. Ее рассказ подтверждают записи, которые она вела в то время, а также коллеги и адвокаты.

По словам Доносо Стивенс, в сентябре 2025 года исполняющий обязанности помощника главного судьи Эрик Диллоу передал ей требование неназванных «вышестоящих» отменить четыре решения об освобождении мигрантов под залог. Судья неохотно подчинилась. В ноябре глава системы иммиграционных судов Тереза Райли потребовала от нее объяснить еще шесть ее решений об освобождении мигрантов под залог, хотя слушания по ним назначили федеральные суды.

В январе 2026 года сменивший Диллоу Роберт Лундберг сказал судье, что назначение слушаний не обязывает ее выпускать мигрантов под залог, а через несколько дней отстранил ее от дел задержанных прямо во время заседания. Ее преемник отказывал в убежище примерно в 95% случаев, сама Доносо Стивенс отказывала в 85%. В мае ее уволили — за девять месяцев до права на пенсию.

В уведомлении об увольнении, как и у большинства коллег, сослались на вторую статью Конституции о полномочиях исполнительной власти. Минюст на вопросы о ее обвинениях не ответил, сославшись на то, что не комментирует кадровые решения. Доносо Стивенс обжалует увольнение. Она сказала:

«Администрация утверждает, что по второй статье нас можно уволить по любой причине. Если мы это допустим, то фактически станем политическими назначенцами».

В феврале сообщалось что, по подсчетам Reuters, с октября 2025 года федеральные судьи США не менее 4421 раза признали незаконным содержание иммигрантов под стражей ICE. Большинство решений связаны с отказом администрации Трампа от почти 30-летней практики, позволявшей мигрантам, уже живущим в стране, выходить под залог до решения иммиграционного суда.