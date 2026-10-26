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Начальство требовало от американской судьи отменять решения об освобождении мигрантов под залог, ссылаясь на волю «вышестоящих»

The Insider
Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

Бывшая иммиграционная судья из Вирджинии Карен Доносо Стивенс рассказала The Washington Post, что руководство вмешивалось в ее решения, а затем ее уволили. До назначения в суд Аннандейла в 2016 году она десять лет работала прокурором в Министерстве внутренней безопасности. Ее рассказ подтверждают записи, которые она вела в то время, а также коллеги и адвокаты.

По словам Доносо Стивенс, в сентябре 2025 года исполняющий обязанности помощника главного судьи Эрик Диллоу передал ей требование неназванных «вышестоящих» отменить четыре решения об освобождении мигрантов под залог. Судья неохотно подчинилась. В ноябре глава системы иммиграционных судов Тереза Райли потребовала от нее объяснить еще шесть ее решений об освобождении мигрантов под залог, хотя слушания по ним назначили федеральные суды.

В январе 2026 года сменивший Диллоу Роберт Лундберг сказал судье, что назначение слушаний не обязывает ее выпускать мигрантов под залог, а через несколько дней отстранил ее от дел задержанных прямо во время заседания. Ее преемник отказывал в убежище примерно в 95% случаев, сама Доносо Стивенс отказывала в 85%. В мае ее уволили — за девять месяцев до права на пенсию.

В уведомлении об увольнении, как и у большинства коллег, сослались на вторую статью Конституции о полномочиях исполнительной власти. Минюст на вопросы о ее обвинениях не ответил, сославшись на то, что не комментирует кадровые решения. Доносо Стивенс обжалует увольнение. Она сказала:

«Администрация утверждает, что по второй статье нас можно уволить по любой причине. Если мы это допустим, то фактически станем политическими назначенцами».

В феврале сообщалось что, по подсчетам Reuters, с октября 2025 года федеральные судьи США не менее 4421 раза признали незаконным содержание иммигрантов под стражей ICE. Большинство решений связаны с отказом администрации Трампа от почти 30-летней практики, позволявшей мигрантам, уже живущим в стране, выходить под залог до решения иммиграционного суда.

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Публикация:«Начальство требовало от американской судьи отменять решения об освобождении мигрантов под залог, ссылаясь на волю «вышестоящих»»

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