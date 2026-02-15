Суды США более 4400 раз признавали задержания ICE незаконными, но практика продолжается

С октября федеральные судьи США по всей стране вынесли не менее 4421 решения, признав незаконным заключение под стражу иммигрантов по линии Иммиграционной и таможенной службы (ICE), следует из анализа судебных данных, проведенного Reuters. Несмотря на это, администрация президента Дональда Трампа продолжает практику длительного содержания под стражей людей в рамках кампании по массовой депортации.



Речь идет о волне исков о проверке законности содержания под стражей. С момента вступления Трампа в должность задержанные подали более 20,2 тысячи таких исков, требуя освобождения. По меньшей мере в 4421 случае более 400 федеральных судей постановили, что ICE удерживает людей незаконно.



Большинство решений связано с отходом администрации от почти 30-летней практики толкования федерального законодательства, согласно которой иммигранты, уже находящиеся в США, могли быть освобождены под залог на время рассмотрения их дел в иммиграционном суде. Теперь власти настаивают на более широком применении обязательного содержания под стражей.



Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон заявила Reuters, что администрация «работает над тем, чтобы законно выполнить мандат президента по обеспечению соблюдения федерального иммиграционного законодательства». Представитель Министерства внутренней безопасности Триша Маклафлин назвала рост числа исков «неудивительным», обвинив «судей-активистов» в попытках помешать реализации политики массовых депортаций.

В то же время отдельные апелляционные инстанции поддержали позицию властей. Консервативный апелляционный суд в Новом Орлеане отменил решения об освобождении двух граждан Мексики, указав, что прежние администрации могли просто не использовать весь объем предоставленных им полномочий по задержанию. Другие апелляционные суды в ближайшие недели также рассмотрят этот вопрос.



На фоне ужесточения миграционной политики численность задержанных людей в центрах ICE достигла 68 тысяч человек — это примерно на 75% больше, чем на момент вступления Трампа в должность в прошлом году.



История 18-летнего Джозефа Томаса из Венесуэлы иллюстрирует характер таких дел. Он и его отец, просители убежища, были задержаны в Висконсине во время дорожной проверки, хотя имели разрешение на работу. Федеральный судья постановил, что Джозеф не подпадает под обязательное содержание под стражей и что у ICE не было ордера на его задержание. Его отец также добился права на слушание по вопросу залога. Оба были освобождены, однако подросток продолжает учиться онлайн, опасаясь возвращаться в школу.



Reuters приводит и другие случаи: пятилетний мальчик из Эквадора, задержанный во дворе дома; гражданин Украины с действующим гуманитарным статусом, арестованный по пути на работу; гражданин Сальвадора, женатый на гражданке США и воспитывающий ребенка с аутизмом; работник больницы из Эритреи со статусом беженца, арестованный после того, как впустил агентов в свой жилой комплекс. Ни у одного из них не было судимостей.

Масштаб судебных разбирательств уже влияет на работу системы правосудия. По данным Reuters, более 700 государственных юристов задействованы для представления интересов правительства по иммиграционным делам. При этом пятеро из них фигурируют более чем в тысяче дел каждый. Судьи в ряде случаев указывали, что власти не исполняли постановления об освобождении.



Так, главный федеральный судья округа Миннесота Патрик Шилтц сообщил, что правительство нарушило 96 судебных распоряжений в 76 делах, оставив людей под стражей вопреки решениям суда. В Нью-Йорке федеральный судья Нусрат Чоудхури указала, что ICE проигнорировала два «четких и недвусмысленных» распоряжения, переместив задержанного в другой штат и предоставив суду недостоверную информацию о его местонахождении. Представитель Минюста Натали Балдассарре заявила, что администрация «соблюдает судебные решения и полностью обеспечивает исполнение федерального иммиграционного законодательства».



Правозащитники отмечают, что не все задержанные могут воспользоваться механизмом обжалования задержаний: многие не знают о такой возможности или не могут оплатить услуги адвокатов. Жена одного из венесуэльских задержанных в Техасе рассказала, что ей называли сумму более $5 тысяч за подачу иска. Ее супруг, не имеющий судимости, почти год находится в центре содержания Bluebonnet, власти США без представления доказательств заявили о его возможных связях с венесуэльской группировкой Tren de Aragua. В феврале адвокат согласился вести его дело бесплатно.



Анализ Reuters основан на данных судебных реестров за более чем два десятилетия и, по оценке агентства, дает наиболее полную на сегодняшний день картину масштабов судебных исков против политики массовых задержаний и числа решений не в пользу администрации.

В конце января стало известно, что ICE планирует переоборудовать 23 промышленных склада в центры содержания иммигрантов общей вместимостью до 80 тысяч человек. Министерство внутренней безопасности уже приобрело два объекта — в Мэриленде и Аризоне — и рассчитывает запускать такие площадки в течение 30–60 дней после одобрения реконструкции. Планы вызвали протесты как минимум в 15 населенных пунктах: местные власти указывают на риски перегрузки инфраструктуры и несоответствие зданий стандартам содержания людей, а правозащитники — на уже выявленные ранее нарушения в действующих центрах.

