Администрация Трампа предлагает детям-мигрантам от пяти лет $3000 за добровольный отъезд из США — Bloomberg

Администрация Дональда Трампа стала предлагать $3000 за добровольный выезд из США детям-мигрантам, младшим из которых всего пять лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на адвокатов и правозащитные организации. В прошлом году власти предлагали $2500 только несопровождаемым подросткам от 14 лет.

По словам руководителей двух юридических организаций, такие предложения делают и юристы Иммиграционной и таможенной полиции (ICE), и сами иммиграционные судьи. Глава Acacia Center for Justice Шайна Эйбер рассказала, что за последний месяц со всей страны поступили сообщения о том, что предложение получают маленькие дети, порой без адвоката. Иногда судьи предупреждают, что оно разовое и подумать не получится. Эйбер сказала:

«Детей просят прямо на месте принять крайне важное решение, например отказаться от права просить убежище, в обмен на $3000».

Директор вашингтонского Amica Center for Immigrant Rights Майкл Люкенс сообщил, что его организация и коллеги по всей стране получали от юристов ICE письма с предложением детям «стимула в $3000». На этой неделе одно из них пришло по делу его 11-летнего клиента. Пограничная служба CBP уже платит $3000 за самодепортацию через приложение CBP Home, но о распространении этой практики в судах на детей младше 14 лет юристы прежде не слышали.

По данным Минюста, на июль в иммиграционных судах оставалось более 16,5 тысячи нерассмотренных дел несопровождаемых детей. Судьи сокращают им время на поиск адвоката и подачу прошения об убежище, а отсрочки ограничены 21 днем. При этом в июле у юридических организаций, представляющих таких детей, истекло федеральное финансирование.

В мае Брукингский институт подсчитал, что из-за массовых депортаций при Трампе около 145 тысяч детей с американским гражданством оказались разлучены как минимум с одним из родителей. По оценке исследователей, с января 2025 по апрель 2026 года ICE задержала около 400 тысяч иностранцев, а 36% затронутых этим детей младше шести лет.