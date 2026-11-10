CNN: Демократы потребовали от МВД США сохранить документы о стройках Трампа после сообщений информаторов об их уничтожении

Демократы в Палате представителей США требуют от Министерства внутренних дел сохранить документы о строительных проектах президента Дональда Трампа в Вашингтоне. Поводом стали сообщения информаторов о том, что часть бумаг уже уничтожена в ожидании января, когда Конгресс перейдет под контроль демократов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Конгрессе.

Письма во вторник намерен разослать Джаред Хаффман — старший демократ в комитете по природным ресурсам, который возглавит его в новом Конгрессе. Адресаты — МВД, входящие в него Служба национальных парков и Бюро по управлению землями, Министерство сельского хозяйства, а также компании Lockheed Martin и John Deere, жертвовавшие деньги на проекты Трампа. Все они должны подтвердить, что прекратили уничтожать записи и восстановят удаленное.

В МВД назвали заявления информаторов «на 100% ложными» и заверили, что ведомство соблюдает все федеральные требования к хранению документов. Комитет планирует в начале работы нового Конгресса провести слушания, прежде всего о поле для гольфа в парке Восточный Потомак и триумфальной арке, и готов рассылать повестки. Хаффман заявил:

«У нас будут инструменты, чтобы остановить многое из этого».

Одновременно администрация Белого дома ускоряет работы, рассказали CNN источники, знакомые с процессом согласования. В ближайшие 60 дней часть проектов вынесут на утверждение федеральных ведомств, другие пройдут очередные этапы оценки влияния на историческое наследие. Речь идет о триумфальной арке, которую Трамп хочет возвести в Арлингтоне рядом с Вашингтоном, ограждении на площади Лафайет у Белого дома, поле для гольфа и плане развития Приливного бассейна с «Садом американских героев». На следующий день после промежуточных выборов Трамп подписал последнюю стальную балку бального зала Белого дома, который пристраивается по его приказу.

В октябре Трамп распорядился немедленно начать реконструкцию поля для гольфа East Potomac Golf Links, хотя федеральная судья Ана Рейерс запретила приступать к работам без уведомления суда. Незадолго до этого на территории объекта вырубили около 500 здоровых деревьев. Иск против администрации еще в феврале подала организация по защите исторического наследия DC Preservation League.