Трамп приказал немедленно перестроить историческое поле для гольфа в Вашингтоне, вопреки решению суда

Администрация президента США немедленно приступит к реконструкции исторического общественного поля для гольфа в Вашингтоне, несмотря на постановление федерального судьи, требующее не приступать к работам до соответствующего уведомления суда. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social. Полторы недели назад администрация президента США уже вырубила около 500 здоровых деревьев в ходе подготовки к реконструкции.

Трамп заявил, что реконструкция поля для гольфа East Potomac Golf Links, расположенного на федеральной земле в американской столице, начнется 15 ноября. По его словам, обновленный объект откроется примерно через 15 месяцев. Он отметил:

«Специалисты Министерства внутренних дел имеют право провести эту первоклассную реконструкцию. Им не нужно разрешение. Работы должны начаться НЕМЕДЛЕННО!»

По его словам, поле, расположенное в парке Восточный Потомак, «старое, разбитое, обшарпанное и уже непригодное для использования», а архитектор Том Фацио сделает из него «одно из лучших и выдающихся полей для гольфа в мире».

Такое заявление Трампа прозвучало на фоне решения федерального судьи Аны Рейерс, согласно которому такие работы не могут проводиться без предварительного уведомления суда, отмечает агентство Reuters. Как подчеркивает издание, реконструкция исторического поля для гольфа — один из многочисленных проектов Трампа, направленных на изменение облика Белого дома и других знаковых объектов Вашингтона.

Против идеи его реконструкции выступила общественная организация DC Preservation League, занимающаяся защитой исторического наследия. Еще в феврале она подала иск против администрации президента, утверждая, что действия администрации могут нарушить природоохранное законодательство и нанести непоправимый ущерб историческому объекту.

Ситуация обострилась 9 октября, когда администрация Трампа потребовала прекратить судебное разбирательство, утверждая, что иск был подан преждевременно, поскольку «предполагаемый проект всё еще находится на ранней, концептуальной стадии». Однако уже на следующий день — 10 октября — правительство США вырубило на территории объекта около 500 здоровых деревьев. Судья Рейерс распорядилась немедленно остановить вырубку деревьев.

Трамп заявил, что судья, «рассматривающая это дело, — совершенно безумная сумасшедшая, и записи судебных заседаний, возможно, покажут, что она психически нездорова». Администрация подала ходатайство об отстранении Рейерс и потребовала передать дело другому федеральному окружному судье. В Белом доме считают, что Рейерс «глубоко и недвусмысленно враждебно настроена по отношению к администрации Трампа».