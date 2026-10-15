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Суд в США обязал администрацию Трампа провести розыгрыш грин-карт в 2027 году. Власти ранее заморозили программу

The Insider
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Федеральный судья в Сан-Диего (Калифорния) вынес решение, согласно которому Госдепартамент США обязан возобновить розыгрыш грин-карт в 2027 году. Об этом пишет новостной портал Courthouse News Service, также копию постановления опубликовал в своем Telegram-канале эксперт по правовой и налоговой системе США Игорь Слабых. 

Суд обязал госсекретаря Марко Рубио не позднее 15 октября объявить сроки, в которые будут приниматься заявки на участие в розыгрыше постоянных видов на жительство. Согласно постановлению, Госдеп должен обнародовать следующие данные: даты открытия и закрытия регистрации, сайт для приема заявок, список требований для участия в программе. Период регистрации заявок должен длиться 30 дней.

Администрация Дональда Трампа, которая выступала против проведения лотереи, не открыла регистрацию заявок вовремя, а в сентябре заявила, что уже слишком поздно. Иск к Рубио с требованием открыть регистрацию был подан в августе юридической фирмой Red Eagle Law из Южной Калифорнии, которая помогает иммигрантам подавать заявки на участие в программе.

По словам Кертиса Моррисона, основателя и владельца юридической фирмы Red Eagle Law, отказ правительства открыть прием заявок фактически привел к отмене лотереи. «[Решение суда] означает, что администрация Трампа не может просто игнорировать законы, которые ей не нравятся, — в данном случае закон, принятый в 1990 году при Джордже Буше», — сказал Моррисон в интервью Courthouse News Service.

В ходе слушаний Моррисон утверждал, что Госдепартамент вводил в заблуждение организацию Red Eagle Law и потенциальных участников лотереи, заявляя, что в программу вносятся изменения и в текущем году она будет отложена. По словам юриста, Рубио и администрация простоя тянули время, чтобы потом заявить, что проведение лотереи невозможно из-за нехватки времени.

Трамп выступал против розыгрыша грин-карт еще во время своего первого президентского срока. В декабре 2025 года он приостановил программу под предлогом того, что благодаря ей в США въехал подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете.

Как рассказал в беседе с The Insider Игорь Слабых, в случае если администрация откажется исполнить решение суда, тот может привлечь к ответственности конкретных чиновников, ответственных за его исполнение:

«Как бы прохладно администрация Трампа ни относилась к решениям судов, она все же старается избегать прямого их неисполнения. Если же в данном случае произойдет нарушение и регистрация для участия в лотерее не будет открыта, суд может попытаться привлечь конкретных нарушителей к гражданской или уголовной ответственности за неуважение к суду.

С другой стороны, даже если суд попытается привлечь кого-то к такой ответственности, исполнять наказание нужно будет исполнительной власти, и есть сомнения, что она это сделает. Впрочем, отказываться исполнять решение суда будут вполне конкретные сотрудники, которые понимают, что за такие действия их — если не сейчас, то в будущем — может ждать ответственность, поэтому такие действия будут приниматься осторожно (если вообще будут)».

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Публикация:«Суд в США обязал администрацию Трампа провести розыгрыш грин-карт в 2027 году. Власти ранее заморозили программу»

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