Перекрашенное по приказу Трампа в синий дно бассейна у мемориала Линкольна разрушилось из-за спешки и ошибок — результаты проверки

Синее покрытие дна бассейна у мемориала Линкольна в Вашингтоне, модифицированного по распоряжению Дональда Трампа, разрушилось как минимум в 85 местах из-за ошибок при реконструкции. Об этом говорится в отчете об инспекции, который получила The Washington Post. Причинами названы неподходящие материалы и спешка — администрация хотела закончить работы к 250-летию США. О вандализме неких третьих лиц, о котором говорил ранее Трамп, в документе не упоминается.

75-страничный отчет от 6 августа подготовила компания Atlantic Coating Inspection по заказу подрядчика Atlantic Industrial Coatings (AIC), который провел ремонт за $14,7 млн по контракту без тендера. Инспекторы нашли вздутия почти в 40 местах, отслоения почти в двух десятках мест, а также дефекты вдоль восьми из десяти деформационных швов. Покрытие наносили буквально накануне заполнения бассейна водой 4 июня, хотя ему требовалось 72 часа на высыхание.

Трамп и чиновники винили в повреждениях неких вандалов, в июле прокуроры предъявили обвинения четырем людям, в том числе бывшему олимпийскому каноисту Дэвиду Хирну. Позже обвинения сняли, а прокурор Жанин Пирро заявила, что Хирна не стали бы обвинять, если бы знали об ошибке подрядчика. Трамп 9 августа написал в Truth Social:

«Как и во многих работах, были и ошибки подрядчика из-за спешки к открытию 4 июля. Но это был очень небольшой участок огромного бассейна, и это было относительно несущественно».

AIC в собственном отчете от 14 августа назвала большинство дефектов «косметическими», а часть — «системными» и объяснила их «человеческой оплошностью». Устранить их компания обещала за свой счет по гарантии. Министерство внутренних дел США заявило, что подрядчик почти завершил ремонт и заменит также участки, поврежденные «вандалами».

В июне, как сообщал CNN, покрытие начало отслаиваться через несколько дней после того, как бассейн снова заполнили, а вода позеленела от водорослей. Изначально ремонт оценивали в $1,8 млн.